دستگیری دادستان زیمباوه در رابطه با پرونده سوء قصد به موگابه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقام ارشد قضایی زیمباوه روز سه شنبه به اتهام سوءاستفاده از مقام خود در کاهش سطح حساسیت رسیدگی به پرونده دو فرد متهم به بمب گذاری در مزرعه شخصی روبرت موگابه رئیس جمهور این کشور دستگیر شد.

ژوناس تومانا دادستان کل زیمباوه و یکی از نزدیکان موگابه است که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ در این سمت فعالیت کرده است. وی متهم است برای رسیدگی به پرونده ترور چند نظامی متهم به ترور موگابه اهمال کرده است.

گفته می شود در صورت محکومیت دادستان زیمباوه بیش از ۱۵ سال زندان انتظار وی را می کشد. در حال حاضر تومانا با وسیقه ای معادل هزار دلار آزاد شده است. افراد مظنون نظامیان بازنشسته این کشور هستند که در ۲۲ ژانویه سال جاری به اتهام توطئه علیه رئیس جمهور دستگیر شده بودند.

تومانا دو نفر از مظنونین را آزاد کرده است و می گوید آنها با این توطئه ارتباطی نداشتند. وی به خاطر آزادکردن این افراد متهم به خیانت به رئیس جمهور شده است.