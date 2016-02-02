مذاکرات «ژنو۳» آخرین امید برای حل بحران سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه شکست مذاکرات ژنو۳ پیرامون حل بحران این کشور را از بین رفتن آخرین امیدها برای حل بحران سوریه برشمرد.

وی گفت: همواره و بویژه پس از ۵ سال نزاع شدید در سوریه احتمال شکست وجود دارد اما اگر پس از دو کنفرانس قبلی در ژنو، مذاکرات این بار نیز شکست بخورد دیگر امیدی برای سوریه وجود نخواهد داشت.

دی میستورا در عین حال با ابراز تمایل نسبت به دستیابی به راهکار حل بحران سوریه گفت: ما در سازمان ملل خواهان مشاهده نتایج هستیم.

این اظهارات در حالی است که مذاکرات حل بحران سوریه در ژنو وارد دومین روز خود شده است. مذاکرات ژنو۳ روز دوشنبه با دیدار دی میستورا و هیات مخالفان سوری رسما آغاز شد و وی روز سه شنبه نیز با هیات نمایندگان دولت سوریه به ریاست بشار الجعفری دیدار کرد. دی میستورا تمام طرف های مذاکره کننده را به ابراز جدیت در تحقق توافق فراخوانده بود.

در همین حال «گنادی گاتیلوف» معاون وزیرخارجه روسیه گفت: ما به مبارزه با تروریسم و کمک به دولت سوریه در مبارزه با این پدیده ادامه می دهیم و باید در خصوص گروه هایی که در لیست توافق برای آتش بس گنجانده می شوند بررسی انجام گیرد.

وی در خصوص گروه های تروریستی موسوم به احرارالشام و جیش الاسلام نیز افزود: ما این دو گروه را تروریستی می دانیم و حضور عناصری از آنها در یکی از هیات های مخالفان سوری تنها جنبه شخصی دارد. سازمان ملل هیچ توافقنامه ای برای مشارکت احرارالشام و جیش الاسلام در ژنو ندارد و موضوع تشکیل هیات ها برعهده دی میستورا است.

گاتیلوف اظهار داشت که در حال حاضر صحبتی درخصوص تشکیل یک هیات یکپارچه از مخالفان سوری مطرح نیست بلکه دو هیات مخالف وجود دارند که طرف هیات نمایندگان دولت سوریه در مذاکرات خواهند بود.