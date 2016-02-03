تخریب خبرگان مخالفت با رهبری است/انتخابات تبدیل به التهابات نشود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی شامگاه سه شنبه در محفل انس با قرآن به مناسبت سی و هفتمین دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در جمع کثیر مردم طرقبه در محل بقعه امام زادگان یاسر و ناصر اظهار کرد: عرصه دفاعی سیاست ما از نوع بازدارندگی است اما در برابر دشمن در صورت هر گونه تعرض هر ان چه در توان داریم تدارک خواهیم دید البته به استثنای بمب اتم که با آن رابطه ای نداریم .

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دارا بودن ایران به موشک های بالستیک با برد بیش از هزار کیلومتر تصریح کرد: به فضل خدا نظام اسلامی خودش را آماده می کند تا در صورتیکه رژیم جلاد اسرائیل نبردی را علیه ایران اسلامی تدارک دید در کمترین زمان حیفا و تلاویو با خاک یکسان خواهد شد.

وی یادآور شد: در برجام مذاکره ای برای موشک های دور برد نداشتیم و لذا از آنها برای دفاع بهره خواهیم برد.

تخریب شورای نگهبان مخالفت با رهبری است

وی با بیان اینکه تخریب شورای نگهبان به عنوان یک نهاد قانونی مخالفت با خط امام و رهبری محسوب می شود ادامه داد: امام راحل و همچنین مقام معظم رهبری فرمودند باید احترام همه نهاد ها از جمله نهاد ریاست جمهوری، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد شورای نگهبان نگاه داشته شود.

وی با بیان اینکه در عرصه اجتماعی آنچه قرآن کریم به عنوان تکلیف و وظیفه مطرح کرده وحدت است و محور وحدت را حبل الله معرفی کرده بیان کرد: محور وحدت جامعه ما مقام معظم رهبری هستند.

کاسه داغ تر از آش نشوید

وی با بیان اینکه نباید اجازه داد فصل انتخابات به فصل التهابات و یا شایعه و اختلافات تبدیل شود تاکید کرد: با صحبت و اظهار نظر های بی مورد نباید بذر تفرقه و دعوا نشاند و به عبارت ساده نباید کاسه داغ تر از آش شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: مولا علی (ع) می فرمایند بدبخت کسی است که جهنمی شود و بدبخت تر از او کسی که به خاطر دنیا دیگری جهنمی شود.

خاتمی بیان کرد: باید حضور در صحنه داشت و کاندیداها در وقت تبلیغات ظرفیت های خود را بیان کنند اما نباید در این بین نسبت به تخریب کاندیدای دیگر اقدام کرد چون این عمل خلاف قانون و شرع است.

به دنبال سابقه قرآنی و جهادی باشید

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه ارزش های قرآنی باید در جامعه دینی نهادینه شود افزود: شما که در هفتم اسفند تصمیم دارید خبره و نماینده تان را برگزینید باید به این موضوع توجه کنید که ایا کاندیدای مد نظر شما با قرآن مانوس است؟

وی تقوا ی فردی و سیاسی را مبنای انتخاب فرد اصلح عنوان کرد و گفت: شورای نگهبان کف صلاحیت را اعلام می کند و بایستی به دنبال کسانی باشید که دارای سابقه روشن و جهادی باشند.

اسلام ناب از برکات انقلاب اسلامی است

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه تعداد حافظان قرآن کریم در قبل از انقلاب از عدد انگشتان دست تجاوز نمی کرد افزود: امروز به برکت پیروزی انقلاب اسلامی بیش از هزاران حافظ قرآن کریم در سراسر کشور فعال هستند.

وی گفت: در عرصه قرائت قرآن کریم عقب بودیم که بحمدالله پس از پیروزی انقلاب شاهد پیشرفت قاریان برجسته بودیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تهیه تفاسیر معتبر قرآن کریم پس از انقلاب اسلامی تصریح کرد: در قبل از انقلاب بسیاری از جوانان جویای کتب تفسیر بودند و با کمبود مواجه بودیم اما اکنون آیت الله مکارم ،آیت الله سبحانی و آیت االله جوادی در عرصه تفسیر قران کریم درخشیده اند و امروز مباهات می کنیم که انقلاب اسلامی قر آن را از انزوا در آورد و اسلام ناب را برای ما به ارمغان آورد.

وی با بیان اینکه تمام این ها مقدمه ای برای آوردن قرآن و مفاهیم آن به عرصه زندگی است گفت: سلام و درود خدا به شهیدان پاک ما که به برکت خونشان امروز زیر این آسمان تنها کشوری که دارای قانون اساسی اسلامی است فقط ایران اسلامی است.

وی ادامه داد: امروز تنها کشوری که مسئولان عالی آن عاشق قرآن،خادم قرآن و نوکر قرآن و حاکمیت قرانی را در عرصه های مختلف دنبال می کند ایران اسلامی است.

سیاست ما قرآنی است

آیت الله خاتمی با اشاره به اینکه نظام و سیاست های ما قرآنی است اظهار کرد: در عرصه سیاست خارجی بنابر آیات قران کریم که بیان می دارد خدا هیچ گونه سلطه ای بر مؤمنان برای کافران قرار نداده افزود: امریکا ملل را زیر سلطه خود می خواهد و لذا ملت ایران زیر بار سلطه استکبار نخواهد رفت و همچنان امریکا در گیرو دار خواب ۳۷ سال پیش است.

وی ادامه داد: در ۳۷ سال قبل ایران همانند یکی از ایالت های آمریکا بود و هیچ پستی بدون نظر آمریکایی ها تعیین نمی شد اما آنها باید بدانند دیگر برای ابد این آرزو را به گور باید ببرند.

خاتمی گفت: امریکای ۱۳۹۴ همان امریکای ۱۳۵۸ است که امام بزرگ فرمودند امریکا شیطان بزرگ است و مشاهده می کنید در همان حالی که رئیس جمهور آن برجام را امضا می کند اما دست از تحریم بر نمی دارد و لذا هیچگاه این شعار قرآنی مرگ بر امریکا از بین نخواهد رفت.

وی همچنین به جای خالی سبک زندگی قرآنی اشاره کرد و افزود: بایستی بکوشیم تا خانواده قرآنی پرورش دهیم و روح آرامش و محبت در زندگی ما رونق گیرد و همان قدر که به پوشاک،خوراک و مدرسه فرزندانمان اهمیت می دهیم به خواندن نماز و حجاب اسلامی نیز توجه کنیم.

آیت الله خاتمی با اشاره به مهندسی مدیریت قرآنی بیان داشت: در دوره غیبت حضرت ولی عصر رهبری جامعه اسلامی با ولی فقیه است که در حال حاضر رهبری قرآنی داریم و معتقدیم صلاح و رشد کشور در ولایت پذیری عملی است نه شعاری و دم زدن از ولایت و در عمل مخالف آن بودن تنها شعار محسوب می شود.