  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۲:۵۷

هاموند: انگلیس به لیبی نیروی نظامی اعزام نخواهد کرد

هاموند: انگلیس به لیبی نیروی نظامی اعزام نخواهد کرد

فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس از انصراف کشورش از اعزام نیروی نظامی به لیبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس از انصراف این کشور برای اعزام نیروی نظامی به کشور لیبی خبر داد. وی گفت: طبق تصمیم پارلمان نیروی نظامی به لیبی نخواهیم فرستاد.

انگلیس پیش از این اعلام کرده بود که برای حمایت دولت جدید لیبی در مقابل تروریست های داعش به این کشور نیروی نظامی اعزام خواهد کرد.

هاموند روز سه شنبه در بیانیه ای انصراف کشورش از حمایت دولت متحد لیبی را رسماً اعلام کرد و افزود: در شرایط مختلف از دولت لیبی حمایت می کنیم ولی در زمان کنونی حاضر به کمک نظامی نیستیم.

در ماههای گذشته تروریست های داعش بارها به تاسیسات و زیرساختارهای نفتی لیبی در شهر سرت حمله کرده اند.

هاموند گفت: اعزام نیروی نظامی در شرایط کنونی امکان پذیر نیست ولی برای لیبی سازماندهی نیروهای هوایی و زمینی خود از هرچیز ضروری تر است.

کد مطلب 3040754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها