احمد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد اشتغال و راه اندازی واحد های تولیدی کوچک و بزرگ همزمان با ایام دهه فجر ۷ پروژه کشاورزی در شهرستان نهاوند افتتاح و یا کلنگ زنی می شود.

وی افزود: بهره برداری از این طرح ها برای بیش از ۲۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد خواهد کرد.

باقری افتتاح واحد ۲۰ هزار قطعه ای مرغ گوشتی، واحد پرورش ماهی قزل آلا با ظرفیت پرورش ۲۰ تن در هر دوره در روستای فارسبان، کلنگ زنی۲۵ هکتار گلخانه در روستای امیرآباد تپه علی و احداث نهر انتقال آب در روستاهای فیازمان و باباقاسم با متراژ ۶۸۵ متر را از مهمترین پروژه های جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند عنوان کرد.

وی گفت: شهرستان نهاوند با پتانسیل موجود در زمینه پرورش ماکیان، ماهی و احداث گلخانه ها تاثیر به سزایی در ارز آوری و اشتغال برای استان خواهد داشت.

وی گفت: پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیزداری از جمله این طرح هایی است که در سایه اجرای این طرح بیش از ۳۲۰ خانوار از خدمات آن بهره مند می شوند.

باقری اظهار داشت: با تسهیلاتی که دولت برای متقاضیان در بخش های مختلف کشاورزی در نظر گرفته زمینه حضور هرچه بهتر برای همگان مهیا شده است.

وی میزان آورده این ۷ طرح توسط متقاضیان را ۶۵۰ میلون تومان عنوان کرد و گفت: درراستای حمایت هرچه بهتر از فعالان این عرصه مبلغ حمایتی دولت افزون بر ۲۷۹ میلیون و ۷۷۵ تومان بوده و مابقی آن از محل صندوق توسعه ملی تامین شده است.

باقری در ادامه گفت: کشاورزان برای تولید محصولات سالم و استاندارد و عاری از بیماری و آفات، باید بذور سالم و اصلاح شده را مصرف و با کارشناسان سازمان جهادکشاورزی در شهرستان همکاری و عملیات کشاورزی را انجام دهند.