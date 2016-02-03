بمباران پایگاه الملحمه در جیزان/انهدام ۷ زره پوش و ۲ تانک در مارب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، در جریان ناکام گذاشتن پیشروی مزدوران سعودی به وادی الربیعه در بخش صرواح استان مارب یمن ۷ زره پوش و دو تانک مزدوران منهدم گردید.

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن شامگاه سه شنبه دو تانک و هفت زره پوش متعلق به مزدوران سعودی را در وادی الربیعه مارب منهدم نمودند. یک منبع نظامی گفت: مزدوران متجاوز سعودی سعی داشتند به سمت وادی الربیعه در مجاورت بخش صرواح مارب پیشروی نمایند که نیروهای یمنی با آنها به مقابله برخاسته و موفق شدند ۲ تانک و هفت زره پوش مزدوران را منهدم نمایند.

یگان توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی پایگاه سعودی الملحمه در جیزان را نیز با چندین خمپاره مورد هدف قرار داد که طی آن نظامیان سعودی پا به فرار گذاشته و خودروهای نظامی خود را عقب راندند.

یک خودروی متعلق به مزدوران متجاوز نیز که حامل چندین نظامی بود در منطقه حیفان تعز مورد هدف نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن قرار گرفت. یک منبع نظامی اعلام کرد که یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی این خودرو را مورد هدف قرار داد که در پی آن شماری از این نظامیان کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

پیشتر در عملیات پیشروی ارتش و کمیته های مردمی یمن به منطقه الشقب در بخش صبرالموادم استان تعز نیز چندین مزدور سعودی به هلاکت رسیدند.

در همین حال جنگنده های سعودی به حملات بی امان خود به یمن ادامه می دهند. جنگنده های سعودی شامگاه سه شنبه منطقه الصمع در بخش ارحب استان صنعاء را بمباران کردند.

هواپیماهای سعودی روز سه شنبه با استفاده از بمب های خوشه ای روستای السر در منطقه الشعاب استان حجه در شمال غربی یمن را هدف قرار دادند که در این حمله یک شهروند یمنی شهید و خسارات سنگینی به منازل و مزارع مناطق مورد بمباران وارد شد.

اهالی یمنی در این منطقه خواستار موضع گیری جامعه بین الملی در قبال این جنایات ضدبشری شده و از سازمان های حقوق بشر خواستند به صورت میدانی از نزدیک شاهد حجم جنایت ها باشند.