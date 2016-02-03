کسری بودجه، عربستان را به استقراض بین المللی واداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، در پی کاهش قیمت نفت، عربستان سعودی به منظور جبران کسری بودجه خود که بالغ بر ۸۷ میلیارد دلار است برای اولین با در تاریخ خود مجبور به استقراض از بازار بین المللی شده است.

عربستان که بزرگترین تولیدکننده نفت در سازمان اوپک است به دلیل کاهش شدید قیمت نفت خام که از نیمه سال ۲۰۱۴ میلادی به میزان ۷۰ درصد کاهش داشته با کسری بودجه شدید مواجه است. ۷۳ درصد از منابع خزانه عربستان از طریق درآمدهای نفتی تامین می شود.

ریاض در این شرایط نه تنها هزینه های عمومی خود را به شدت کاهش داده است بلکه برای اولین با در تاریخ خود نسبت به استقراض از بازار بین المللی نیز اعلام آمادگی کرده است. این کشور با توجه به کسری بودجه فراوان، نسبت به کاهش گسترده هزینه های عمومی خود اقدام نموده است و تحلیلگران می گویند عربستان در نخستین مرحله به میزان ۵ میلیارد دلار استقراض خواهد کرد.

در همین راستا کارشناسان می گویند بانک های بین المللی برای انعقاد این قرارداد در صف ایستاده اند و در نتیجه آن معیار جدیدی در بازار استقراض منطقه خاورمیانه پدید خواهد آمد.

لازم به ذکر است که ذخایر مالی عربستان سعودی به سبب کاهش قیمت نفت و سیاست های جنگ طلبانه آل سعود در منطقه و بویژه یمن به پایین ترین سطح خود در چهار سال گذشته رسیده است. پیش بینی شده است که با توجه به کاهش قیمت نفت، ذخایر این کشور تا پایان ۲۰۱۶ به ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش یابد.