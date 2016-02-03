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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۴:۳۸

نشست مشترک اوباما با نمایندگان اکثریت کنگره

نشست مشترک اوباما با نمایندگان اکثریت کنگره

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه با رهبران ارشد جمهوریخواه کنگره آمریکا دیدار و گفتگو می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه با رهبران ارشد جمهوریخواه کنگره آمریکا دیدار و گفتگو می کند.

در این دیدار قرار است امکان رسیدن به یک توافق بر سر اهداف قانونگذاری در سال ۲۰۱۶  بررسی شود. بر این اساس اوباما با میچ مکانل، رهبر اکثریت جمهوریخواهان سنا و رایان پل، رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در کاخ سفید گفتگو می کند.

کاخ سفید می گوید باراک اوباما امیدوار است که با تکیه به توافق دو حزبی که پایان سال گذشته میلادی با کنگره بر سر بودجه فدرال بدست آمد، با رهبران جمهوریخواه کنگره گفتگو کند.

در آن توافق هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات امتیازاتی دادند تا دولت فدرال پیش از تعطیلات سال نو با کمبود بودجه مواجه نشود. رئیس جمهوری دموکرات و جمهوریخواهان کنگره در مورد مسائل مختلف با هم اختلاف داشته اند.

اوباما عمدتا خواهان افزایش بودجه برنامه های داخلی بوده است در حالی که جمهوریخواهان در پی کاهش هزینه های برنامه های رفاه اجتماعی بوده اند و همزمان از افزایش بودجه دفاعی و امنیت ملی حمایت کرده اند.

کد مطلب 3040765

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