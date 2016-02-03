روسیه، چین، ایران، کره شمالی و داعش پنج چالش بودجه پنتاگون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت دفاع آمریکا، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا برنامه های این وزارتخانه را همراه میزان بودجه دفاعی این کشور در سال ۲۰۱۷ تشریح کرد.

کارتر روز سه شنبه بودجه درخواستی وزارت دفاع را در سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۸۲ میلیارد دلار اعلام کرد که تنها ۷میلیارد دلار آن صرف مبارزه با تروریست های داعش در سوریه و عراق صرف خواهد شد. وی پنج چالش اصلی پنتاگون در صرف این بودجه را روسیه، چین، ایران، داعش و کره شمالی اعلام کرد.

به گفته کارتر، روسیه و چین عمده ترین رقبای ایالات متحده هستند و بودجه پیشنهادی جدید شامل تلاش‌ برای موازنه مجدد قدرت در آسیا و همچنین افزایش چهار برابری بودجه مورد نیاز برای ارتقا و تقویت حضور نظامی آمریکا در اروپا است.

کارتر درباره بودجه پیشنهادی گفت: در این بودجه ما به آینده نگاه می کنیم و باید برای جنگ های مدرن آینده برنامه ریزی کنیم. در ۱۰ تا ۳۰ سال آینده جنگ ها پیشرفته خواهند بود و ما باید برای آن زمان آماده شویم.