رژیم سعودی حکم اعدام شاعر فلسطینی را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، دادگاه عربستان در شهر ابها تحت فشار نهادهای حقوق بشر عربی و بین المللی حکم اعدام «اشرف فیاض» شاعر فلسطینی متهم به ترویج افکار الحادی را لغو و آن را به هشت سال حبس و ۸۰۰ ضربه شلاق تغییر داد.

وکیل این شاعر فلسطینی اعلام کرد که تیم دفاع از وی به حکم جدید نیز اعتراض کرده و با اعلام برائت موکلشان از تمامی اتهامات وارده، خواستار آزادی او شده اند. گفتنی است هیات به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر عربستان شکل گرفته از مفتی های وهابی تکفیری اوایل ماه ژانویه ۲۰۱۴ این شاعر را به دلیل انتشار یک دیوان شعر تحت عنوان «آموزش در داخل» در شهر ابها در جنوب غربی عربستان بازداشت کرده و نهایتا به اتهام ترویج افکار الحادی و کفر به اعدام محکوم شد.

فیاض در حکم دادگاه ابتدایی در ماه نوامبر ۲۰۱۴ به چهار سال زندان و ۸۰۰ ضربه شلاق محکوم شده بود اما پس از استیناف به اعدام محکوم گردید. صدور چنین احکام ظالمانه ای از سوی محاکم کشوری که افراد را به دلیل انتشار مطالب انتقادی و اصلاح طلبانه در شبکه های ارتباط اجتماعی به سال ها زندان محکوم می کند عجیب نیست.

گفتنی است رژیم سعودی «رائف بدوی» فعال عربستانی را نیز در سال ۲۰۱۲ به اتهام توهین به اسلام و راه اندازی پایگاهی در اینترنت دستگیر کرده و به ۱۰ سال زندان و هزار ضربه شلاق محکوم نمود.

سازمان عفو بین الملل بتازگی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در عربستان طی نخستین سال پادشاهی سلمان بن عبدالعزیز شاهد وخامت چشمگیری بوده است. این سازمان از نخستین سال حکومت پادشاه عربستان به عنوان سال سیاه حقوق بشر در این کشور یاد کرد.

سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که رژیم سعودی با وسایل مختلف از جمله دستگیری منتقدان دولت، انجام محاکمات ظالمانه و وارد کردن اتهامات دروغین تروریسم به افراد به سرکوب مداوم و بی رحمانه مخالفان مبادرت می کند.