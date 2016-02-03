جان کری: مبارزه با تروریسم به زمان نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نشست کشورهای ائتلاف ضدداعش در ایتالیا بر مشارکت این کشور در جنگ علیه داعش تاکید کرد.

وی گفت: جنگ با داعش نیاز به زمان دارد و چالشی بلندمدت است ولی نباید از مبارزه دست کشید. نشست وزیران خارجه ۲۰ کشور عضو ائتلاف بین المللی در شهر رم، پایتخت ایتالیا، برای بررسی راههای مبارزه با تروریسم و داعش برگزار شد.

کری در نشست ایتالیا با حضور وزرای خارجه ۲۰ کشور ائتلاف علیه داعش گفت: آمریکا نیروهای نظامی برای آموزش گروههای شبه نظامی در عراق اختصاص داده است.

پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا و میزبان این نشست، امروز را با یک سال پیش مقایسه کرد و گفت: داعش بیشتر مناطق تحت کنترل خود در عراق و سوریه را از دست داده است.

وزیران خارجه شرکت کننده در نشست روز سه شنبه، همچنین از وضعیت کنونی در لیبی ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش های رسیده از لیبی تروریست های داعش در این کشور در حال گسترش هستند. طی ماه گذشته داعش بارها به تاسیسات نفتی لیبی حمله کرده است.