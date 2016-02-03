کربی: ایران به تنها ۵۰ میلیارد دلار از دارایی هایش دست می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه وزارت خارجه آمریکا، «جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد مبلغی که در پی لغو تحریم ها در اختیار ایران قرار می گیرد، دارایی بلوکه شده این کشور است که پیشتر به علت اعمال تحریم ها، تهران به آن دسترسی نداشته است.

وی با این حال مدعی شد ایران با لغو تحریم ها تنها به نیمی از دارایی های خود دسترسی می یابد و نیمی دیگر از آن، صرف بدهی ها به چین و دیگر کشورها می شود. به گفته کربی کشورهای دریافت کننده این مبلغ نیز موظف به صرف آن در امور زیربنایی هستند.

اواخر دی ماه وزیر خارجه آمریکا از پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار بدهی و ۱.۳ میلیارد دلار سود به ایران به موجب حل و فصل پرونده مرتبط در دادگاه حقوقی بین المللی خبر داد. وی بدون اشاره به بلوکه بودن دارایی های ایران در بیش از ۳ دهه اخیر توسط کشورش گفت: آمریکا ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی های ایران به همراه ۱.۳ میلیارد دلار سود آن را به ایران خواهد داد.