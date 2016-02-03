به گزارش خبرنگارمهر، سردار محمدحسین سپهر شامگاه سه شنبه در آیین گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی در دفتر امام جمعه همدان بابیان اینکه باید ادامه دهنده این انقلاب نورانی باشیم، بیان کرد: انقلاب اسلامی برای بیداری اسلامی در سراسر جهان شکل گرفته است.

وی بابیان اینکه انقلاب اسلامی زمینه ساز تمدن اسلامی امام زمان(عج) است، گفت: امام خمینی(ره) بدون هیچ پشتیبان و با تکیه بر دین مردم انقلاب به این بزرگی را رقم زد.

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه بابیان اینکه در طول تاریخ امام و رهبران الهی و شریعت وجود داشته اند، ادامه داد: امام خمینی(ره) امت را براساس شریعت الهی برای انقلابی بزرگ آماده و ثابت کرد که دین برای صلح، توسعه علم و همه نیازمندی های بشر است.

سردار سپهر بابیان اینکه قدرت های شرق و غرب تنها برای مبارزه با انقلاب اسلامی هم‌پیمان شدند، بیان داشت: دشمنان از هر امکاناتی برای از بین بردن انقلاب اسلامی استفاده کردند اما موفق نشدند.

دشمن برای تصرف دین باوری، معنویت، اسلامیت و دین الهی کمر همت بسته است

وی بابیان اینکه دشمن برای تصرف دین باوری، معنویت، اسلامیت و دین الهی کمر همت بسته است، اظهارداشت: انقلاب اسلامی در برابر تمام توطئه های دشمن ایستادگی کرد.

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه بابیان اینکه توسعه سیاسی بر پنج اصل استوار است، افزود: استقلال، رشد اقتصادی، برابری، دموکراسی و برقراری ثبات سیاسی پنج اصل در توسعه سیاسی است.

سردار سپهر بابیان اینکه انقلاب اسلامی در حوزه نرم افزاری دنیا را تسخیر کرده است، عنوان کرد: انقلاب اسلامی نیازی به بمب اتم و هسته ای ندارد.

انقلاب اسلامی با فرهنگ خود دنیا را تسخیر کرده است

وی بابیان اینکه انقلاب اسلامی با فرهنگ خود دنیا را تسخیر کرده است، بیان کرد: انقلاب اسلامی در جهان تحول سیاسی را کلید زده است.

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه بابیان اینکه بیش از سه دهه است که مبارزه با استکبار و قدرت های شیطانی را روش و الگوی دولت های مستضعف کرده ایم، بیان داشت: انگلیس بیش از ۳۵۰ سال است که در خلیج فارس حضور دارد اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است.

سردار سپهر به دستگیری تفنگداران آمریکایی در آب های ایران نیز اشاره کرد و گفت: دستگیری تفنگداران آمریکایی در آب های ایران نشان دهنده قدرت نظام است.

وی بابیان اینکه انقلاب اسلامی شاخ ابرقدرت آمریکا را شکسته است، عنوان کرد: انقلاب اسلامی دارای یک روح انسانی و متعالی است.

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه بابیان اینکه انقلاب فرانسه با ۱۰۰میلیون کشته یک قرن طول کشید، گفت: فرانسه مظهر ظلم و جنایت در جهان است.

سردار سپهر بابیان اینکه انقلاب اسلامی ایران دستاورد های زیادی به دنبال داشته است، ادامه داد: ثبات کارآمدی دین یکی از مهم ترین دستاوردهای این انقلاب است.

انقلاب به آسانی به دست نیامده است

وی بیان کرد: باید برای حفظ دستاوردهای این انقلاب تلاش کنیم چراکه این انقلاب به آسانی به دست نیامده است.

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه بابیان اینکه زمینه سازی برای تمدن اسلامی و حمایت از مستضعفان از دیگر دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی بوده است، ادامه داد: اسلام به تمدن محوری در جهان دست خواهد یافت و وجود تمدن اسلامی در جهان قطعی است.

سردار سپهر بابیان اینکه آمریکا برای جنگ در عراق۸۲۰ میلیارد دلار و برای جنگ در افغانستان ۴۲۰ میلیارد دلار هزینه کرده است، عنوان کرد: هزینه های آمریکا نتیجه‌ای نداشته است.

وی بابیان اینکه دشمنان تصمیم گرفته اند تمدن مسلمانان را از درون منهدم کنند، بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران به یاری خداوند در برابر تمام قدرت های بزرگ جهانی و تکفیری ایستاده است.

جبهه مقاومت را برای سرنگونی اسرائیل ازدست نخواهیم داد

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه بابیان اینکه به یاری خداوند جبهه مقاومت را برای سرنگونی اسرائیل از دست نخواهیم داد، ادامه داد: حزب الله لبنان چهار قدرت جهانی را زمین گیر کرده است.

سردارسپهر بابیان اینکه دشمن به دنبال تغییر رفتار و باورهای مردم است، بیان کرد: باید مواظب باشیم رفتار و باور مردم تغییر نکند.

وی بابیان اینکه جنگ شدید تحریم، انقلاب اسلامی را تسلیم نخواهد کرد، عنوان کرد: اتحاد مسئولان و مردم در تمام عرصه ها یک ضرورت برای انقلاب اسلامی است.

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه بابیان اینکه شعار و باور مردم و مسئولان باید یکی باشد، بیان کرد: رهبری در راس نظام است و همه باید گوش به فرمان ولی فقیه باشیم.

سردارسپهر بابیان اینکه شعار مردم و مسئولان باید ظلم ستیزی، اقتصاد مقاومتی، تولید علم، مقابله با تهاجم فرهنگی و نفوذ پذیری باشد، ادامه داد: دین ستیزی و دوری از تقوا اسلام را تهدیدمی کند.

وی بابیان اینکه دشمنان به دنبال نفوذ در ایران برای رواج فرهنگ غلط خود هستند، اظهارداشت: دین مداری و دوری از گناه از ضرورت های مهم در انقلاب اسلامی است.

اطاعت از رهبری و ولایت مداری یک اصل در انقلاب اسلامی است

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه بابیان اینکه زیاد شدن گناه، فحشا، توسعه مواد مخدر، رشوه خواری از عوامل سقوط خواهد بود، افزود: اطاعت از رهبری و ولایت مداری یک اصل در انقلاب اسلامی است.

سردارسپهر بابیان اینکه مجلس باید ولایت مدار باشد، عنوان کرد: مجلس باید موجب اتحاد ملت و نظام حاکمیت باشد.

وی بابیان اینکه توسعه و تقویت توان از دیگر ضرورت ها در انقلاب اسلامی است، بیان داشت: اگر انقلاب اسلامی توان دفاعی نداشته باشد سرنگون خواهدشد.

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه بابیان اینکه اگر اقتدار نداشته باشیم آمریکا این انقلاب را سرنگون خواهد کرد، گفت: بزرگترین مولفه و اقتدار هر کشور تولید علم و دانش است.

سردار سپهر بااشاره به اینکه دوستی با آمریکا مرگ آفرین است، بیان کرد: اگر زمانی قبول کنیم که آمریکا دوست ملت ایران است آن روز، روز مرگ انقلاب اسلامی است.

زندگی مسالمت آمیز با سران فتنه و دشمنان به معنی سرنگونی است

وی بابیان اینکه زندگی مسالمت آمیز با دشمنان به معنی سرنگونی است، افزود: آمریکا به دنبال نفوذ در خاک، فرهنگ، رفتار و نوع عبادت این ملت بوده و به دنبال دوستی با آن نیست.

معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه بابیان اینکه دشمنان به دنبال بی ثباتی و دوقطبی سازی ایران اسلامی هستند، عنوان کرد: بی ثباتی باعث نفوذ دشمن در داخل و سقوط کشور خواهد شد.

سردارسپهر بابیان اینکه باید در انتخابات آرامش حاکم شود، بیان کرد: بی ثباتی هدف و خواسته دشمن و نفوذ در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی برنامه دوم دشمن است.

وی بابیان اینکه باید مراقب باشیم که دشمنان در کشور نفوذ نکنند، عنوان کرد: امروز در سوریه دشمنان مجازات شده و به یاری خداوند تا ۱۵ سال آینده مرگ اسرائیل قطعی خواهد بود.