لباس سنگر اول نفوذ است/نقوش لباس های خارجی ریشه فراماسونری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد در این همایش که از سوی سازمان بسیج اصناف برگزار شده بود حجت الاسلام و المسلمین مرتضی دهشت کارشناس مسائل دینی و فرهنگی گفت: دشمنان برای نفوذ در ملت ایران راه فرهنگ و استفاده از طرح ها و نقوش را انتخاب کردند و این یکی از نگرانی های رهبر معظم انقلاب است.

وی افزود: برای تبلیغ فرهنگ سه عنصر لازم است که از انها غافل مانده ایم؛ابتدا باید فرهنگ را تبیین کنیم و درمرحله بعدی آن را بزرگ بداریم و برای سومین گام از فرهنگ خود المان هایی تهیه کنیم چرا که بیشترین تاثیر وماندگاری را المان ها در ذهن مخاطبان ما دارد.

وی با اشاره به اینکه در حوزهارزش ها و باورها کم کاری شده است گفت: دشمن روی نمادهای ضداخلاقی خود کارهای زیادی انجام داده است و برای رواج انها بزرگترین روانش شناسان و کارشناسان خود را به کار میگیرد درحالی که ما با داشتن پیشینه تاریخی و مذهبی قوی خود هیچ استفاده ای از ان نکرده ایم و جوانان ما بدون توجه به معنای نقوش و نوشته هایی که روی لباس هایشان چاپ شده است به استفاده از انها روی می اورند درحالی که ریشه این ها به فرقه های فراماسونری می رسد.

وی ادامه داد: نقش رسانه ها در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است. وقتی یک بازیگر در سریال های تلویزیونی ما لباس خارجی می پوشد و از وسایل خارجی استفاده می کند طبیعی است که تمامی زحمات تولیدکنندگان کالای ایرانی را برای فرهنگ سازی استفاده از این کالاها به هدر می دهد.

وی گفت: وقتی فرماسونری ها تصمیم به گسترش گرفتند برای تبلیغ خود از یک تریبون عمومی استفاده کردند که همان لباس بود؛ آنها طرح های خود را روی لباس ها چاپ کردند و در سراسر جهان به فروش رساندند و از نظر علمی ثابت شده که دیدن این تصاویر در ذهن انسان و حتی خون او اثرگذار است.

وی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی بر مشکلات فرهنگی و ترویج عقاید ضددینی دامن می زند تصریح کرد: وقتی در فروشگاه های ما علائم و نمادهای ضددینی به فروش می رسد این چنین توجیه می کنند که تولیداتی با غیر از این نقوش فروش ندارد و باعث ضررو زیان می شوند درحالی که این کار بی هویتی و وادادگی فرهنگی را رواج می دهد.

محصولات غیر فرهنگی جمع آوری می شود

در ادامه این همایش سرهنگ منصور زاده رییس اداره نظارت بر اماکن خراسان رضوی گفت:متاسفانه مانکن های سطح شهر را به مرحله ای رسانده اند که برای جذاب تر شدنشان آنها را ارایش می کنند ولی به طور جدی به دنبال این هستیم که این نمادهای غیراخلاقی و غیرفرهنگی و هر محصولی را که ضدارزش های دینی ما باشد تا قبل از عیدنوروز و حضور مسافران داخلی و خارجی در این شهر جمع اوری نماییم.

وی با اشاره به لزوم توجه مردم به این مقوله گفت: از مردم تقاضا دارم نسبت به فروش محصولات ضدفرهنگی در مغازه ها بی تفاوت نباشند و هرموردی را که مشاهده می کنند به ما گزارش دهند تا بتوانیم آنها را جمع کنیم.

همچنین مفیدی رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک نیز گفت: اجناس داخلی ما آنقدر با کیفیت هستند که مشابه اجناس کشورهای خارجی تولید و صادر می شوند و جالب اینجاست که به عنوان جنس خارجی به کشور وارد می گردند.

وی افزود: مد جزو برنامه های ثابت هر جامعه است و نمی توان ان را درنظر نگرفت اما می توان با برنامه ریزی دقیق و اصولی مد را هدایت کرد.

وی با بیان اینکه کپی برداری در کشور ما رایج شده است تصریح کرد: متاسفانه تولیدکنندگان ایرانی به کپی برداری روی اورده اند به گونه ای که حتی از تغییر رنگ طرح های تقلید شده نیز خودداری می کنند و این روند باعث شده اجناس خارجی با طرح ها و نقوش غیراخلاقی روز به روز بیشتر شوند