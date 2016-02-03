به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، این فیلم که درباره سرنوشت و تقدیر است اولین فیلم تاریخ است که با حضور یک پاپ ساخته می‌شود.

فیلم خانوادگی «فراتر از خورشيد» محصول «ای ام بی آی پیکچرز» قرار است اوایل ۲۰۱۶ در ایتالیا فیلمبرداری خود را شروع کند.

تمام عواید این فیلم نیز به دو خیریه در آرژانتین اهدا می شود که کشور زادگاه پاپ است. این دو خیریه به کودکان و بزرگسالان کمک می‌کنند.

پاپ در این فیلم در نقش خودش ظاهر و فیلم بر مبنای انجيل ساخته می‌شود. پاپ قصد دارد با این فیلم پيام مسيح را به كودكان منتقل كند. جزییات بیشتری درباره این فیلم منتشر نشده است.

پیش از این بازیگران متعددی در نقش پاپ در برابر دوربین قرار گرفته بودند که جان گودمن، رابي كولترين و باب هاسكينز از جمله آنها هستند.

این در حالی است که پاپ چندی پیش يك آلبوم راک پروگرسيو نیز منتشر کرده بود.