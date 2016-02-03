تیم صبای قم در خانه برابر پارس خلیج خودروی تهران متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم از دور گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول جوانان کشور سه‌شنبه شب برگزار شد و دیدار تیم‌های صبای قم و پارس خلیج خودروی تهران به تساوی انجامید.

در این مسابقه که در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه تلاش به تساوی یک بر یک رضایت دادند و امتیازات را تقسیم کردند.

در این بازی رضا شکری بازیکن تیم صبای قم در دقیقه ۳۵ دروازه تیم پارس خلیج خودروی تهران را فروریخت تا صبا در نیمه نخست برنده به رختکن برود اما در نیمه دوم میهمان در دقیقه ۷۵ به گل تساوی بخش رسید.

صبا با این تساوی از ۵ بازی صاحب ۱۰ امتیاز شد و موقعیت خود را در صدر جدول رده بندی گروه خود حفظ کرد تا در آخرین دیدار از دور رفت در ساری میهمان تیم پدیده این شهر شود.

تیم جوانان صبای قم هفته گذشته در فریدونکنار برابر تیم فوتبال دانش فریدونکنار ۲ بر یک شکست خورده بود و با تساوی برابر حریف تهرانی برای دومین هفته متوالی از پیروزی دور ماند.

این در حالی است که جوانان صبا در هر ۳ دیدار آغازین خود در لیگ دسته اول جوانان کشور به ترتیب برابر تیم‌های بهار نارینج بابل، مدرسه عالی حرفه‌ای بابک مشهد و استعداد بر‌تر مشهد پیروز شده بودند.