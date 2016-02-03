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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۲۲

۱۰ کشته بر اثر انفجار در مسیر دمشق به حلب

۱۰ کشته بر اثر انفجار در مسیر دمشق به حلب

منابع رسانه‌ای از کشته شدن ۱۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۲۰ تَن دیگر به دنبال حمله عوامل انتحاری به یک ایست و بازرسی ارتش سوریه در مسیر دمشق به حلب خبر داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک عامل انتحاری به یک ایست و بازرسی ارتش سوریه در مسیر دمشق به حلب یورش برد.

به دنبال این حمله ۱۰ نفر کشته و ۲۵ تَن دیگر به شدت مجروح شدند.

گروه تروریستی داعش با صدور بیانیه ای مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت.

از سوی دیگر، جنگنده های ارتش سوریه مواضع تروریست های تکفیری در منطقه «مدجنه بیانون» واقع در حومه استان حلب را طی چند نوبت بمباران کردند.

به دنبال این حملات شمار زیادی از تروریست های تکفیری به هلاکت رسیده و یا زخمی شدند.

در همین حال، توپخانه های ارتش سویه مواضع تکفیری ها در منطقه «أم بلد» واقع در حومه استان درعا را زیر آتش گرفتند.

کد مطلب 3040783

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