وحید نایینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال امید باشگاه‌های کشور عصر امروز چهارشنبه برگزار می‌شود و در یکی از بازی‌ها تیم امید صبای قم پذیرای تیم ایران جوان بوشهر است.

وی افزود: این مسابقه عصر امروز در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار می‌شود و تیم امید صبای قم که در ۶ بازی اخیر خود تنها یک شکست در کارنامه داشته به دنبال تداوم موفقیت‌های اخیر خود است.

سرپرست تیم فوتبال امید صبای قم گفت: شاگردان حسین گنجیان در بازی قبلی خود در این مسابقات در رفسنجان برابر تیم مس این شهر با یک گل دیرهنگام به تساوی یک بر یک دست یافتند و پیش از آن در قم برابر تراکتورسازی تبریز ۴ بر ۲ صاحب پیروزی شدند.

نایینی بیان داشت: صبا در بازی رفت برابر ایران جوان در بوشهر این تیم را شکست داده است و برتری صبا در این بازی خانگی می‌تواند تحت شرایطی، صبا را تا رده پنجم جدول نیز بالا ببرد و این تیم را از منطقه خطر دور‌تر کند.

وی عنوان کرد: تیم امید صبای قم با ۱۸ امتیاز در رده هفتم جدول ۱۲ تیمی لیگ بر‌تر امید قرار گرفته است و تیم‌های رده پنجم و ششمی صنعت نفت آبادان و تراکتورسازی تبریز تنها یک امتیاز بیشتر از صبا دارند.

سرپرست امید صبا تصریح کرد: مسابقات لیگ بر‌تر امید با حضور ۱۲ تیم برگزار می‌شود که تیم‌ها به صورت رفت و برگشت با هم مسابقه می‌دهند و در ‌‌نهایت پس از تعیین قهرمان در هفته بیست و دوم، دو تیم انتهای جدول نیز راهی لیگ دسته اول می‌شوند.