اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت به شرح ذیل است:

بلومبرگ : کاهش قیمت نفت می تواند اقتصاد جهانی را به ورطه بکشاند.

رویترز : صادرات نفت ایران به هند در ماه گذشته میلادی به ۱۷۰ هزار و ۷۰۰ بشکه در روز رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۸ درصد کاهش نشان می دهد.

بلومبرگ : نرخ بیکاری آلمان در ماه گذشته میلادی به ۶.۷ درصد افزایش پیدا کرد.

سی ان بی سی : قیمت جهانی «مس» به بیشترین رقم در ۴ هفته اخیر رسید.

نیوزنو : علیرغم کاهش جهانی قیمت نفت، نروژ برنامه ای برای کاهش تولید نفت ندارد.

رویترز : عملکرد سالانه بنگاه‌های اقتصادی کوچک هنگ کنگ در سال گذشته میلادی به ضعیف ترین حالت در ۱۳ سال اخیر رسید.

فایننشال تریبون : ایران در حوزه آب، ۷۰ میلیون دلار با فرانسه یادداشت تفاهم امضا کرده است.

رویترز : بورس‌های جهانی با روند نزولی روبرو شدند.

فایننشال تربیون : وزیر نفت ونزوئلا امروز با وزیر نفت ایران دیدار می کند.

نیوزنو : عملکرد اقتصادی شرکت «بریتیش پترولیوم» در سه ماه پایانی سال گذشته میلادی به ضعیف ترین حالت در ۲۰ سال اخیر رسید.

رویترز : قیمت جهانی طلا با ۳ دهم درصد کاهش به رقم یکهزار و ۱۲۵ دلار و ۳۶ سنت در هر اونس رسید.

مارکت واچ : عملکرد اقتصادی برزیل در سال ۲۰۱۵ میلادی در بخش تولید نسبت سال قبل از آن ۲۵.۵ درصد کاهش نشان می دهد.

رویترز : بازار ساخت و ساز مسکن انگلیس در ماه گذشته میلادی، ضعیف ترین عملکرد در ۹ اخیر را داشت.