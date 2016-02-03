به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ووشوی انتخابی تیم ملی شامگاه سه‌شنبه در سالن شهید حیدریان قم ادامه یافت و برترین‌های مسابقات تالو شناسایی شدند.

در مسابقات باقی مانده، در فرم نان چوان سعید مسلمی از کرمان به مقام قهرمانی رسید، حسین رحمانی از سمنان دوم شد و عنوان سوم به امیرحسین رمضانی از اصفهان رسید.

در پیکارهای سبک نن دائو، طاهر قاسمی از هرمزگان صاحب عنوان نخست شد و مجتبی رضایی از خراسان رضوی و محمدرضا عزیزخانی از تهران الف در رده‌های دوم و سوم این مسابقات ایستادند.

در رقابت‌های سبک تای چی جین علی وطن خواه از خراسان رضوی بار دیگر به مدال طلای این مسابقات رسید و امیر دارابی از مرکزی به مقام دوم دست یافت و احسان رود حله از اصفهان سوم شد.

در بخش تای چی چوان بار دیگر علی وطن خواه از خراسان رضوی با کسب مدال طلا ستاره این مسابقات نام گرفت و امیر دارابی از مرکزی و محمدرضا صبوری طلب از البرز در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

در فرم چیانگ شو رضا خلف‌زاده از خوزستان صاحب مقام نخست شد، سید علی هاشمی از قم به مقام دوم رسید و بهروز اکبرزاده از آذربایجان شرقی به مقام سوم رسید.

در فرم دوئلین تیم تالوی اصفهان متشکل از محسن حسن‌زاده، محسن ذوالفقاری و محمدرضا حیدری با امتیاز ۹/۳۰ صاحب مقام قهرمانی شد و تیم زنجان متشکل از داود بهرام خانی، رسول محمدلو و فرهاد احمدی و تیم خوزستان متشکل از محمدرضا هندیجانی، احمدباوی و رضا خلف‌زاده دوم و سوم شدند.

در مجموع امتیازات خراسان رضوی با کسب ۴ طلا و ۲ نقره بهترین عملکرد را داشت و در جایگاه نخست ایستاد و خوزستان با کسب ۳ نشان طلا و ۲ برنز در جایگاه دوم ایستاد و کرمان با ۲ مدال طلا سوم شد.

هرمزگان و اصفهان نیز هرکدام به یک مدال طلا و یک برنز رسیده و به صورت مشترک در جایگاه چهارم قرار گرفتند.