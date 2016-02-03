رئیس شرکت هواپیمایی پاکستان از سمت خود استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، دیروز در درگیری پلیس با کارکنان معترض شرکت هواپیمایی پاکستان، سه تن کشته و هفت نفر نیز زخمی شدند. کارکنان در اعتراض به خصوصی سازی شرکت مذکور قصد ورود به فرودگاه بین المللی «محمد علی جناح» کراچی را داشتند که با مقاومت پلیس مواجه شدند و تعدادی کشته و زخمی شدند.

«ناصر جعفر» رئیس شرکت هواپیمایی پاکستان در واکنشی به کشته شدن کارکنان این شرکت توسط پلیس با قبول مسئولیت این حادثه از سمت خود استعفا داد.

وی در گفتگو با رسانه ها گفت: من در تلاش بودم مسائل را حل و فصل کنم اما بعد از کشته شدن کارکنان شرکت وجدانم من را ملامت می کند و قادر به ادامه فعالیت نیستم. من استفعای خود را برای «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان فرستاده ام.

وی در ادامه تصریح کرد: من از کشته شدن کارکنان شرکت متاسفم. کارکنان از طریق مذاکره با دولت مشکلات خود را حل کنند.

از سویی دیگر دفتر نخست وزیری پاکستان استعفای «ناصر جعفر» را تایید کرده است.