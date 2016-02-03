به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار شامگاه سه‌شنبه در پایان سفر یک روزه خود به اصفهان در نشست خبری با اهالی رسانه در محل اداره کل محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: مراسم بین‌المللی روز جهانی تالاب‌ها کلید خورد و در مراسم باشکوهی به اهمیت حفاظت از تالاب‌ها به تفصیل پرداخته شد.

وی با اشاره به افتتاح مجتمع بنزین سازی شرکت پالایش نفت اصفهان افزود: پالایشگاه اصفهان با تولید کاتالیست‌های مهم و ارزشمند توسط متخصصان و مهندسان ایرانی موفق به تولید کامل هفت میلیون لیتر بنزین یورو ۴ در روز شده و بر این اساس با حضور در پالایشگاه اصفهان گزارشی از این روند دریافت کردیم.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به دیگر برنامه خود در اصفهان یعنی افتتاح جایگاه‌های پمپ بنزین تک سو بیان داشت: گازهای همراه سوخت در سطح شهر هنگام تخلیه مخازن و سوخت‌گیری جمع‌آوری نمی‌شود اما در این مجموعه با رعایت استانداردهای لازم جمع‌آوری گازهای همراه را شاهد هستیم که به کاهش آلودگی هوا کمک موثری می‌کند.

وی اضافه کرد: افتتاح نیروگاه خورشیدی اصفهان دیگر برنامه سفر من به اصفهان بود و در ادامه نیز مجموعه‌ای از آزمایشگاه‌های با تجهیزات بسیار بالا افتتاح شد و بر این اساس از این پس برای سنجش بقایای آلاینده‌ها و فلزات سنگین خاک، تجهیزات و سیستم‌های پیشرفته و قابل اعتمادی در اداره کل محیط زیست استان اصفهان داریم.

ابتکار با اشاره به پایش هوشمند وضعیت محیط زیست، آلاینده‌های هوا، آب و خاک با همکاری آزمایشگاه‌های معتمد تاکید کرد: همچنین پایش نقاط مختلف زاینده‌رود به کمک سیستم هوشمند اداره کل به شکل آنلاین انجام و پایش مناطق تحت مدیریت سازمان مانند پارک ملی کلاه قاضی نیز با تعدادی از دوربین‌های هوشمند انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین با دبیرکل کنوانسیون رامسر، استاندار اصفهان تفاهم‌نامه سه جانبه امضا کردیم تا در زمینه مشاوره فنی برای مدیریت و احیای تالاب‌ها به ویژه گاوخونی، همکاری با مراکز بین‌المللی پژوهشی و تحقیقاتی برای احیا و مدیریت تالاب‌ها با تمرکز بر گاوخونی، تکمیل مطالعات مرتبط با مدیریت تالاب گاوخونی، تقویت مراکز منطقه‌ای کنوانسیون رامسر که خدمات گسترده‌ای در ارتباط با آموزش، توان‌افزایی، پژوهش و جلسه مشارکت سازمان‌ها و مراکز مختلف علمی پژوهشی در موضوع تالاب‌ها دارد، همکاری کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: این تفاهم‌نامه جامع است و باید برای احیای تالاب‌ گاوخونی و دیگر تالاب‌ها مفید باشد.

بهبود شاخص‌های زیست محیطی در اصفهان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شاخص‌های زیست محیطی در اصفهان نسبت به دو سال گذشته بهبود یافته است، عنوان کرد: در ۲۷ ماه گذشته بر اساس اندازه‌گیری دستگاه سنجش در سطح استان وضعیت محیط زیست به ویژه در پارامترهای هوا، گردوغبار ناشی از گاوخونی بهتر شده است.

ابتکار در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با پروژه بهشت‌آباد نیز ابراز داشت: من در ارتباط با بهشت‌آباد هیچ اظهارنظری نکردم و صحبت‌های روزهای اخیر مربوط به وزیر نیرو بوده و هنوز تاییدی راجع به این موضوع از سوی سازمان محیط زیست ارائه نشده است.

وی ادامه داد: ملاحظه درباره تالاب‌ها، مدیریت منابع آب در حوضه زاینده‌رود، فلات مرکزی، کارون و در کل کشور از نظر تامین حق‌آبه‌های زیست محیطی را مدنظر داریم و تفاوتی میان استان‌های کشور مانند اصفهان، ارومیه، اهواز و چهارمحال قائل نیستیم و درباره تمامی طرح‌های آبی رویکرد ما همین است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: بر این اساس باید با نگاهی منطقی، متعادل، واقع‌بینانه و علمی منابع آبی را مدیریت و نحوه مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت را اصلاح کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با با لوله‌گذاری به جای حفر تونل در پروژه بهشت‌آباد و مشکلات زیست محیطی این طرح ابراز داشت: این کار تنها پس از تأیید زیست محیطی قابل اجرا است و هیچ اظهارنظری درباره تونل بهشت‌آباد پیش از ارزیابی‌های زیست محیطی توسط کارفرمای طرح قابل انجام و تأیید نهایی نیست؛ این مطلب نگاه کارشناسی سازمان محیط زیست به مسئله است.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه طرح انتقال و برداشت آب در کل کشور منوط به ارزیابی‌های زیست محیطی و تامین حق‌آبه‌ها است، اظهار داشت: اکنون شاهد بارگزاری و استفاده بیش از حد بخش کشاورزی در نقاط مختلف کشور از آب‌های زیرزمینی، روان آب‌ها و تالاب‌هاهستیم.

وی اضافه کرد: این مبحث قومیت بردار نیست بلکه یک موضوع ملی است و بر این اساس در هر نقطه از کشور باید الگوی کشت و آبیاری و نحوه برداشت آب از منابع آب در بخش کشاورزی اصلاح شود.

مدیریت منابع آبی باید با رویکرد تامین حق آب‌های زیست محیطی اصلاح شود

ابتکار با تاکید بر اینکه مدیریت منابع آبی باید با رویکرد تامین حق آب‌های زیست محیطی اصلاح شود، گفت: بخش کشاورزی با توجه به راندمان پایین و آلودگی بالا از ناحیه سموم و کودهای شیمیایی بیش از این نمی‌تواند به توسعه فعالیت و برداشت‌ای بی‌رویه منابع آبی ادامه دهد.

وی افزود: البته کشاورزی از جمله بخش‌های استراتژیک و راهبردهای اساسی کشور با رویکرد صحیح زیست محیطی است و مصرف صحیح آب با توجه به تنش‌های آبی و تغییر اقلیم ضروری است.

معاون رئیس جمهور بیان داشت: حق‌آبه‌های زیست محیطی برای دشت‌های مختلف کشور و رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی پیش‌بینی شده است و در بسیاری موارد نیز شاهد اقدام برای تامین این حق قانونی بودیم.

وی با اشاره به اینکه رفع مشکل زاینده‌رود، گاوخونی، کارون، دریاچه ارومیه راه حل مشترک دارد، ابراز داشت: باید مصارف خود را با منابع آبی محدود وفق دهیم، نمی‌توان با روش گذشته و با فشار منطقه‌ای و قومیتی کردن موضوع مسایل را پیش برد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با صحبت‌هایی در ارتباط با فک پلمپ بخش مازوت سوز نیروگاه‌های اصفهان ابراز داشت: تاکید ما همواره این است که نیروگاه‌های مجاور شهرهای بزرگ نباید از مازوت استفاده کنند.

وی با بین اینکه سوخت مازوت به هیج عنوان استاندارد محسوب نمی‌شود و در شرایط بسیاری ضروری عدم تامین گاز قابل استفاده است، گفت: نیروگاه اصفهان و شهید منتظری مدت‌هاست از مازوت استفاده نمی‌کنند.

ابتکار گفت: بهبود کیفی هوای شهر اصفهان و دیگر نقاط کشور از راهبردهای جدی ما است و بر این اساس حذف کامل مازوت از نیروگاه‌ها و صنایع را مدنظر داریم.

وی از جمله کارهای مهم دولت در هفته‌های اخیر را تصویب استانداردهای جدید خروجی هوا و آلودگی صنایع برشمرد و تاکید کرد: در این مصوبه بر اساس استانداردهای روز ارتقای سطح شاخص‌های خروجی هوا مربوط به صنایع را داریم و دولت نیز به زودی این مصوبه را به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ خواهد کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه مدت زمان پنج سال برای معاینه فنی بسیار زیاد است، اظهار داشت: لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه کردیم که یک سال و سه ماه است که در مجلس مانده است.

وی افزود: دولت اقدامات خوبی در راستای خروج خودروهای فرسوده مدنظر دارد و ۹۰ هزار تاکسی فرسوده طی بازه زمانی شش ماهه و با استفاده از تسهیلات بانکی از چرخه حمل و نقل عمومی خارج شوند.

نقش مجلس در قانونگذاری برای حفاظت محیط زیست

ابتکار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مجلس در قانون‌گذاری در راستای حفاظت محیط‌ زیست ابراز داشت: در سیاست‌گذاری‌های کلان نظام و قانون‌گذاری در موضوع محیط زیست نقش مجلس بسیار مهم و قوانین و نظارت قوی آن تعیین کننده است.

وی با بیان اینکه مجلس کنونی در مواجهه با مسایل مختلف پیشرفت‌ها و اقدامات خوبی داشته است، تصریح کرد: اقلیتی از نمایندگان با برخوردهای غیرکارشناسی باعث اتلاف وقت و انرژی زیادی از ما در بخش‌های مختلف کشور شدند و هدف اصلی کشور که نظارت و پیگیری قوانین و اجرای صحیح قوانین در بخش‌های دولتی و اجرایی بود به دلیل نوع نگاه غیرکارشناسی برخی بخش‌های مجلس دچار مشکل شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: البته ریاست مجلس و قاطبه نمایندگان همکاری خوبی با ما داشتند و امیدوارم در مجلس آینده نیز مردم نمایندگانی انتخاب کنند که نسبت به مسایل زیست محیطی اشراف و آگاهی کامل داشته باشند تا با جهت‌گیری صحیح از بحران‌ها و چالش‌های موجود به سلامتی عبور کنیم.