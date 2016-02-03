تیم فوتبال كاسپین قزوین در مصاف با تیم استقلال به برتری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های دسته دو کشور و در بازی هفته پانزدهم تیم فوتبال كاسپین قزوین كه برای صعود به جمع مدعیان سه شنبه شب در ورزشگاه شهید رجایی قزوین، برابر استقلال آبی تهران صف آرایی كرد توانست با ٢ گل پیروز شود و امید هایش برای صعود زنده بماند.

رقابت های فوتبال دسته دو کشور، در حالی سوت بازی تیم فوتبال کاسپین قزوین و استقلال آبی در ورزشگاه شهید رجایی به صدا در آمد كه كاسپین برای صعود به سه امتیاز خانگی احتیاج زیادی داشت.

تیم فوتبال كاسپین كه این بار ورزشگاه شهید رجایی را برای بازی انتخاب كرده بود بر عكس دیدار های قبلی با دو مهاجم و سراسر تهاجمی برابر استقلال آبی بازی را آغاز كرد تا به پیروزی برسد باز در این بازی وحید علی اوسط كاپیتان تیم فوتبال کاسپین و بازیكن خط میانی در دقیقه ٣٠ ناجی كاسپین شد تا نیمه اول با این گل به پایان برسد.

نیمه دوم در حالی برای دو تیم آغاز شد كه كاسپین علی اوسط را به علت مصدومیت از دست داد و در بین دو نیمه تعویض شد.

شاگردان مجید رضایی در حالی كه از حمایت تماشاگران بهره می برد در ادامه تلاش های خود توانست در دقیقه ٦٥ با گل وحید باهوش اختلاف را بیشتر كنند و كاسپین به گل دوم رسید.

کاسپین در بازی هفته شانزدهم باید در آبادان برابر تیم نفت نوین بازی کند و اگر نتیجه برد برای کاسپین رقم بخورد نماینده استان دو پله ای صعود می کند.

تیم كاسپین هم‌اکنون با کسب ٤ پیروزی، ۹ تساوی و ۲ شکست با ٢١ امتیاز وبا تفاضل گل نسبت به نفت امیدیه هم اکنون در مکان پنجم جدول رده‌بندی گروه سه رقابت های فوتبال دسته دو کشور قرار دارد.