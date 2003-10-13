برانكو: خوشحالم كه دوباره به فوتبال ايران بازگشتم

به گزارش خبرنگار" مهر" اودرسالگرد قهرماني بوسان جام آسيا- اقيانوسيه را نيزبه فوتبال ايران هديه كرد تا مهرتاييدي بر انتخاب فدراسيون فوتبال وسازمان تربيت بدني زده باشد.

البته بسياري ازمنتقدان معتقدند برانكوهنوزميدان رسمي را با تيم ملي تجربه نكرده است وبازيهاي مقدماتي ونهايي جام ملتها عيار مربيگري مرد كرووات را مشخص مي كند.

با اين وجود برانكو با همان آرامش، خونسردي واعتماد به نفس ذاتي اش با اميدواري ازآينده سخن مي گويد. اومعتقد است با وجود زمان كمي كه دراختياردارد به فوتبال غني وبازيكنان مستعد ايراني اعتماد دارد واين اعتقاد دربه اوج رساندن فوتبال ايران در سطح آسيا به اونيروي ديگري مي بخشد.

برانكوپس ازفتح جام بين قاره اي درگفت وگو با خبرنگار" مهر" اظهارات جالبي داشت ، وي پيروزي مقابل نيوزلند را بيش ازهر چيزمرهون همدلي ويكپارچگي بين بازيكنان وكادر فني مي داند. برانكومي گويد: من وقت زيادي براي ايجاد تغييرات اساسي در تيم نداشتم. درچند جلسه اي كه كنار تيم ملي بودم بيشتر اصلاح ساختار دفاعي را مد نظر داشتم تا دراين بازي ابتدا گلي ازحريف دريافت نكنيم. سازماندهي دربازي، اصراردرداشتن نظم گروهي وآشنا كردن بازيكنان با وظايف خود درقالب تاكتيكي مهمترين اصولي بود كه براي اين بازي انجام داديم وخوشبختانه با تلاش بازيكنان به نتيجه خوبي نيزرسيديم.

برانكودرباره سيستم بازي تيم ملي واتخاذ شيوه هاي جديد براي اين ديدارگفت: براي اين بازي شيوه خاصي را دنبال مي كرديم كه البته بازيكنان با آن بيگانه با آن بيگانه نبودند چون اين همان سيستمي بود كه دربوسان با آن نتيجه گرفته بوديم واكثربازيكنان با آن آشنايي خوبي داشتند. با اين پيروزي مصمم هستم تاهمچنان اين شيوه بازي راادامه بدهم وبا توجه به اينكه بازيهاي آسانتري هم پيش روداريم مي توانم مطمئن باشم كه اين سيستم جديد به خوبي درتيم ملي شكل بگيرد.

برانكودرادامه به محدوديت زماني براي رسيدن به شرايط تيمي ايده آل گفت: با توجه به اينكه تيم ملي وارد بازيهاي مقدماتي شده وقت زيادي براي آمادگي بلند مدت نداريم واين موضوع را به بازيكنان هم گوشزد كرده ام وازآنها خواستم تا ازهرفرصتي براي آمادگي تيمي استفاده كنند تا اززمان موجود استفاده بهينه اي داشته باشيم.

سرمربي تيم ملي با تاكيد برحفظ تركيب موجود براي بازيهاي آينده خاطرنشان كرد: به اعتقاد من اين نفرات بهترين وآماده ترين نفرات موجود براي تيم ملي هستند وتمام برنامه هاي من بر روي همين نفرات خواهد بود. البته بازيكناني كه درباشگاهها شايستگي خود را نشان بدهند به اين تركيب اضافه خواهند شد، دربازي با نيوزلند ديديد كه نفراتي نظيربزيك، معدنچي ونويد كيا هم روي نيمكت بودند وهرزمان كه احساس كرديم تيم ملي به تغيير نيازدارد ازوجود آنها بهره گرفتيم.

برانكودرپايان تاكيد كرد: خوشحالم كه بارديگر فعاليت حرفه ايم را درفوتبال ايران دنبال مي كنم وبه اين موضوع اعتقاد دارم كه فوتبال ايران سرشارازاستعداد است واين پتانسيل را دارد كه همواره براي قهرماني آسيا مطرح باشد.

البته مطمئنا من به تنهايي نمي توانم فوتبال ايران را درمسير موفقيت به پيش ببرم ودراين راه همكارانم كه مربيان تمام تيمهاي ليگ هستند بايد با مشاوره وهمفكري به من كمك كنند.