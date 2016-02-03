عباس دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کادر فنی تیم فوتبال صبای قم شنبه شب در دیداری دوستانه و نمادین به مصاف اصحاب رسانه استان قم خواهد رفت و علی دایی سرمربی تیم صبای قم در این مسابقه حضور پیدا می‌کند.

وی افزود: این مسابقه به همت و هماهنگی موسسه رسانه گستر کریمه اهل بیت(س) که مجمع خبرنگاران ورزشی استان قم است برنامه ریزی شده و دو تیم قرار است از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه روز شنبه در سالن شهید حیدریان قم به دیدار هم بروند.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم گفت: علی دایی سرمربی صبا در این مسابقه به همراه سایر اعضای کادر فنی خود به میدان می‌رود و قرار است در این بازی بهزاد غلامپور، محمد دایی، محمدرضا مهرانپور در تیم علی دایی حضور داشته باشند.

دارابی بیان داشت: تیم فوتبال صبای قم روز یکشنبه ۱۸ بهمن‌ماه در هفته نوزدهم لیگ بر‌تر فوتبال در قم به دیدار تیم راه آهن تهران می‌رود و علی دایی پس از حضور در نشست خبری پیش از مسابقه در روز شنبه، در دیدار دوستانه فوتسال با خبرنگاران شرکت خواهد کرد.

وی عنوان کرد: تمرینات صبای قم برای رویارویی با راه آهن در تهران در حال انجام است و صبا آخرین تمرین خود پیش از بازی با راه آهن را روز شنبه در ورزشگاه یادگار امام(ره) قم برگزار خواهد کرد.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: دیدار صبای قم و راه آهن روز یکشنبه از ساعت ۱۵ در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود.