۱۹ سیاست کلان سند جامع توسعه دریایی کشور تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان در هفتاد و پنجمین جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با ارائه گزارشی از جلسه گفت: در این جلسه بحث آمایش آموزش عالی مطرح شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادات خود را در ارتباط با آمایش صنعت کشور و ارتباط آن با آمایش آموزش عالی ارائه داد.

وی با بیان اینکه حدود ۳۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در بخش صنعت و معدن و تجارت است افزود: ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اشتغال در این حوزه وجود دارد. وزارت صنایع به اطلاعات و آمار اشتغال فارغ التحصیلان در هر استان اشراف دارد و قرار است با وزارتین علوم و بهداشت دراین زمینه تبادل اطلاعات کنند.

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: تا انتهای برنامه ششم توسعه، پتانسیل ۱۵۲ هزار نفری برای اشتغال فارغ التحصیلان در این بخش گزارش شده است.

وی ادامه داد: بحث بعدی که در این جلسه مطرح شد، مربوط به دانشگاه آزاد بود، وزارت علوم ، طرح آمایش خود را ارائه داد و در این خصوص مصوباتی نیز داشته ایم.

کبگانیان افزود: دانشگاه آزاد نیز طرح آمایش خود را ارایه داد، رئیس دانشگاه آزاد و معاونان وی نیزدر جلسه حاضر بودند که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد، قرار است ۱۱ هزار نفر به اعضای هیات علمی این دانشگاه از میان فارغ التحصیلان دکتری تا آخر خرداد یا شهریور سال آینده اضافه شود.

وی افزود: به گفته رئیس دانشگاه آزاد، ۳۷ درصد آموزش عالی کشور متعلق به این دانشگاه است و مقرر شده کمیته ای با محوریت دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، روسای کمیسیون های مجلس، معاون آموزشی وزیر علوم، رئیس دانشگاه آزاد، معاونان ذیربط و برخی از مسئولان وزارت بهداشت، تشکیل شود و درباره نکات مورد اختلاف نظر، بحث و بررسی صورت گیرد و آن را حل کنند.

کبگانیان ادامه داد: مسئله بعدی که در جلسه مطرح شد، سند جامع توسعه دریایی بود. ۳ ماده از این سند در جلسه گذشته تصویب شده بود و ماده ۴ و ۵ این سند در این جلسه بررسی شد و سیاست های سند جامع توسعه دریایی با افزوده شدن دو سیاست جدید در این جلسه به ۱۹ سیاست افزایش یافت.

وی ادامه داد: رعایت الزامات محیط زیستی، رعایت اصول آمایش سرزمینی، رعایت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در این حوزه، کاهش تصدی گری دولتی و افزایش بخش خصوصی، استفاده از منابع نفتی در حوزه دریا به ویژه مخازن مشترک با کشورهای دیگر بخشی از سیاست های کلان این حوزه بود.

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور افزود: صادرات خدمات دریایی و نقش آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه، صیانت از زیست بوم و ذخایر موجودات زنده و شیلات و آبزیان از مباحثی بود که در سیاست های کلان مربوط به سند حوزه دریایی مصوب شد.

وی ادامه داد: در ماده ۵ این سند نیز اهداف کلان سند دریایی تصویب شد که قابل دسترس و دفاع است. در اهداف کلان ماده ۵ حدود ۲۱ پیشنهاد ارائه شد، که با اضافه شدن ۳ بند دیگر به ۲۴ هدف کلان افزایش یافته و تصویب شد که می توان به افزایش حداقل دو برابری بهره وری در بخش دریایی کشور، کسب رتبه اول منطقه در تولید علم و ثبت اختراعات در صنایع و اقیانوس شناسی، تضمین امنیت دریایی، اشاره کرد.

کبگانیان افزود: باقی مصوبات مربوط به سند دریایی به جلسه هفته آینده ستاد نقشه جامع علمی کشور موکول شد.