نمایندگان کیک بوکسینگ خراسان شمالی به سمنان اعزام شدند

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : مسابقات کیک بوکسینگ انتخابی تیم ملی با حضور نمایندگان استان‌های مختلف کشور در گرمسار پیگیری می‌شود، که تیم استان نیز در این رقابت‌ها حضور دارد.

یار محمد نوری تصریح کرد: تیم استان با هدایت عظیم حمیدی و با حضور حسین علیزاده در ۶۰- کیلو گرم، میثم شاددل در ۶۵- کیلو گرم، علی آماده در ۷۵- کیلو گرم و آرش باغچقی در ۸۰- کیلو گرم به این مسابقات اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کیک بوکسینگ انتخابی تیم ملی از امروز ۱۴ بهمن ماه به مدت سه روز با حضور ۳۰ استان کشور در سالن شهید باهنر گرمسار و سالن ۳ هزار نفری انجام می‌شود.

نفرات برتر انتخاب‌شده در این رقابت‌ها سال آینده عازم مسابقات جهانی می‌شوند.