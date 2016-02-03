رقابت دورادور نفت وشیمیدر برای جایگاه دوم/خیال پتروشیمی آسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، به جز دانشگاه آزاد که دوشنبه گذشته با حداقل امتیاز مغلوب ثامن مشهد شد در هفته بیست و پنجم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های استراحت دارد. در غیاب این تیم تهرانی، دیگر تیم ها فردا دیدارهای خود در این هفته از مسابقات را برابر حریفان شان برگزار می کنند.

طبق برنامه در این هفته پتروشیمی صدرنشینی به مصاف شهرداری اراک می شود. شاگردان مهران شاهین طبع که استراحت در هفته بیست و چهارم صدرنشین تاثیری در تثبیت جایگاه صدرنشینی آنها ایجاد نکرد در حالی این دیدار را برگزار می کنند که حریفان شان پس از پنج میزبانی متوالی که البته تنها با کسب هفت امتیاز از دو برد و سه باخت همراه بود، به دنبال بهتر شدن است اگرچه این تیم در دور نخست و دوم مسابقات مغلو پتروشیمی شد و پیروزی در این دیدار هم برایش خیلی در دسترس نیست. از طرفی پتروشیمی در حالی این بازی را برگزار می کند که خیالی آسوده دارداز این بابت که در هر شرایطی صدرنشین خواهد ماند.

دیگر تیم جنوبی لیگ بسکتبال یعنی نفت آبادان هم این هفته میزبان شهرداری گرگان خواهد بود. نفتی ها برای ارتقا از رده سوم باید همچون دور نخست مسابقات این تیم شمالی را شکست دهند؛ تیمی که با روحیه به دست آمده از دو برد متوالی در دو هفته گذشته به دنبال جبران یکی از شکست های خود در دور دوم مسابقات است.

یکی دیگر از دیدارهای هفته بیست و پنجم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در مشهد برگزار می شود و طی آن ثامن به مصاف نیروی زمینی خواهد رفت. نیروی زمینی دوشنبه گذشته به سختی مغلوب نفت آبادان شد و نتوانست از انتهای جدول فاصله بگیرد و حالا مهمان تیمی می شود که هفته گذشته با غلبه بر دانشگاه آزاد به روند ناکامی های خود پایان داد و قطعا به دنبال استمرار روند خوب بودن با کسب پیروزی است.

شیمیدر تهران نیز میزبان یکی از دیدارهای این هفته از سمابقت است که کاملا قابل پیش بینی البته روی کاغذ است. این تیم این که با برد هفته گذشته برابر اراکی ها به رده دوم رسیدمیزبان تیم ته جدولی شهرداری تبریز است از ۲۱ دیدار گذشته خود تنها صاحب سه پیروزی شده است. امتیاز کامل این بازی به ظاهر ساده برای شیمیدر خیلی ارزشمند است چون به واسطه آن جایگاه دومی خود را تثبیت می کند. جایگاهی که سایه نفت آبادان بالای آن است. شیمیدر و نفت با امتیاز مشابه ۳۶ در رده های دوم وسوم قرار دارند و این هفته از مسابقات رقابت دو رادوری است میان آنها برای جایگاه دوم جدول.

برنامه دیدارهای هفته بیست و پنجم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور و جدول رده بندی تیم ها پیش از برگزاری این دیدارها به شرح زیر است:

* نفت آبادان - شهرداری گرگان

* ثامن مشهد - نیروی زمینی

* پتروشیمی بندرامام - شهرداری اراک

* شیمیدر تهران - شهرداری تبریز

جدول رده بندی

۱- پتروشیمی بندر امام (۲۱ بازی، ۱۷ برد، ۴ باخت، ۳۸ امتیاز)

۲- شیمیدُر تهران (۲۱ بازی، ۱۵ برد، ۶ باخت، ۳۶ امتیاز)

۳- پالایش نفت آبادان: ۲۱ بازی، ۱۵ برد، ۶ باخت، ۳۶ امتیاز)

۴- دانشگاه آزاد (۲۲ بازی، ۱۳ برد، ۹ باخت، ۳۵ امتیاز)

۵- شهرداری اراک (۲۱ بازی، ۱۳ برد، ۸ باخت، ۳۴ امتیاز)

۶- شهرداری گرگان (۲۲ بازی، ۱۱ برد، ۱۱ باخت، ۳۳ امتیاز)

۷- ثامن مشهد (۲۱ بازی، ۶ باخت، ۱۵ باخت، ۲۷ امتیاز)

۸- نیروی زمینی (۲۲ بازی، ۳ برد، ۱۹ باخت، ۲۵ امتیاز)

۹- شهرداری تبریز(۲۱ بازی، ۳ برد، ۱۸ باخت، ۲۴ امتیاز)