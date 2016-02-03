کریم اصفهانیان پژوهشگر و مدیر انتشارات بنیاد موقوفات افشار درگذشت

علی دهباشی مدیرمسئول نشریه «بخارا» و از دوستان نزدیک زنده‌یاد کریم اصفهانیان ضمن تائید این خبر، به خبرنگار مهر گفت: آقای اصفهانیان ساعت ۴:۳۰ عصر دیروز (سه‌شنبه ۱۳ بهمن) در منزل خود دچار عارضه قلبی شد و متاسفانه پیش از رسیدن اورژانس، جان به جان آفرین تسلیم کرد.

وی با اظهار تاثر از فقدان زنده‌یاد اصفهانیان، گفت: کریم اصفهانیان، محمدرسول دریاگشت و قدرت‌الله زعفرانلو، سه تن از کسانی بودند که در تاسیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، با ایرج افشار همکاری کردند و همکاری این سه با ایرج افشار و مهمتر از آن وفاداری هر سه تن به او، تا آخر عمر پایدار ماند. آنها پس از فعالیت در این کتابخانه معظم، به همراه افشار به مجلات «آینده» و «راهنمای کتاب» بعد از این نشریه هم به همراه او به انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی آمدند.

دهباشی افزود: آقای اصفهانیان بعد از درگذشت رسول دریاگشت، فعالیت خود را به عنوان مدیر انتشارات بنیاد موقوفات افشار ادامه داد و به اتفاق زعفرانلو (که خداوند عمر او را پایدار بدارد) حدود نیم قرن همراه و همکار ایرج افشار ماند.

کریم اصفهانیان نویسنده، پژوهشگر، ادیب، مصحح و شاعر ایرانی در ۲۷ آبان ۱۳۱۵ شمسی در شهر تبریز چشم به جهان گشود. او از همان کودکی به تهران رفت و تحصیلاتش را در این شهر پی گرفت. دبستان را در ابن سینا، متوسطه را در دبیرستان فیروز بهرام و کلاس دوازدهم را در مدرسه علمیه گذراند و سپس وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد و لیسانس گرفت. وی در کلاس های دکتری ادبیات و فوق لیسانس علوم اجتماعی نیز شرکت کرد ولی چون متناسب با ذوف ادبی او نبود، آن را رها کرد.

عبدالعظیم قریب، جلال‌الدین همایی، محمدتقی مدرس رضوی، محمد معین، ذبیح‌الله صفا، سیدکاظم عصار، صادق کیا، صادق گوهرین، حسن مینوچهر (دانشیار ملک الشعرای بهار)، صدیقی، بدیع‌الزمان کردستانی، لطفعلی صورتگر و عیسی سپهبدی، از جمله استادان کریم اصفهانیان بودند. او همچنین گاه در جلسات درس بزرگانی مانند بدیع‌الزمان فروزانفر شرکت می‌کرد.

نخستین مسئولیت او ریاست دفتر دکتر ذبیح‌الله صفا در اداره کل انتشارات دانشگاه تهران بود. اصفهانیان در سال ۱۳۶۰ بازنشست شد. در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۲ مدیر امور اداری مجله آینده و موسسه روان‌شناسی دانشگاه به ریاست دکتر محمود صناعی بود و از ۱۳۷۲ به مدت ۱۰ سال دبیر هیات مدیره بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی به شمار می‌رفت و در سال‌های اخیر مسئول امور انتشارات این بنیاد بود. اصفهانیان در مجموع نیم قرن با استاد ایرج افشار همکاری مستمر داشت، چه در روزگاری که افشار رییس انتشارات بود و چه دورانی که مجله آینده را به چاپ می‌سپرد و چه در بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.

وی چهل سال روی اسناد و مدارک دوره قاجاریه کار کرد. اسناد خاندان غفاری در هفت جلد رهاورد این پژوهش چهل ساله است که شش جلد آن به دست دانشگاه تهران و یک جلد آن به دست بنیاد موقوفات دکتر افشار چاپ شده است. همچنین او پانزده سال به انتشار یادنامه دکتر افشار سرگرم بوده که حاصل آن در نوزده جلد چاپ شده و چندی نیز به همکاری در چاپ فرهنگ ایران زمین پرداخته است.

مخزن الوقایع، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران و ستوده نامه یادمان دکتر منوچهر ستوده از آثاری است که به اهتمام اصفهانیان انتشار یافته است. کریم اضفهانیان خود علاوه بر فعالیت در حوزه نشر، به ذوق شعری بالایی داشت و اشعارش در مجلات و مجموعه‌ها و یادنامه‌ها با نام‌های مستعار گوناگون از جمله «طراز تبریزی» به چشم می‌خورد.

پژوهش‌های ایرانشناسی (نامواره دکتر محمود افشار) : ستوده نامه(۱) در برگیرنده چهل و یک مقاله، ایرج افشار (به اهتمام)، کریم اصفهانیان (باهمکاری)، نامواره دکتر محمود افشار جلد۲ / گردآوری ایرج افشار (با همکاری کریم اصفهانیان)، امین‌الدوله، فرخ‌بن‌مهدی، مجموعه اسناد و مدارک، به کوشش کریم اصفهانیان، دانشگاه تهران، ۱۳۵۴، مخزن‌الوقایع، به کوشش کریم اصفهانیان و قدرت‌الله روشنی، دانشگاه تهران، ۱۳۴۴، تاریخ مؤسسات تمدّنی جدید در ایران کریم اصفهانیان و جهانگیر قاجاریه، تهران ۱۳۶۸، نامواره دکتر محمود افشار مؤلفین: به کوشش ایرج افشار، کریم اصفهانیان و صدها جلد کتاب و مقاله‌ای که به اهتمام وی به جهت اعتلای زبان و ادب پارسی به رشته تحریر درآمده، از جمله تالیفات و حاصل زحمات او در حوزه‌های مختلف است.

به گفته دهباشی، پیکر زنده‌یاد کریم اصفهانیان صبح فردا پنجشنبه ۱۵ بهمن از جلوی منزلش واقع در سعادت آباد تشییع و برای خاکسپاری به بهشت زهرا (س) منتقل می‌شود.