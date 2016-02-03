نفوذ بی خطر به قطب جنوب با کمک پهپاد

به گزارش خبرگزاری مهر، همه ساله ارتش آمریکا در قالب مأموریتی ویژه اقدام به تجهیز ایستگاه تحقیقاتی McMurdo می کند. این ایستگاه در واقع مرکز تحقیقات قطب جنوب بنیاد ملی علوم آمریکا به شمار می آید که دسترسی به آن همواره دشواری های خاص خود را دارد.

برای این منظور همواره از یخ شکن عظیم Polar Star استفاده می شود که با شکستن توده های عظیم یخی اقیانوس، راه را برای سایر کشتی های مملو از سوخت، غذا و سایر تجهیزات علمی و تحقیقاتی باز می کند.

امسال اما از پهپادها به عنوان یکی از فناوری های نوظهور نیز استفاده شده است به طوریکه با به پرواز در آمدن در یکی از سخت ترین محیطهای جهان، بهترین و ایمن ترین مسیر را به یخ شکن نشان می دهد.

اداره کنندگان ایستگاه تحقیقاتی McMurdo و تصمیم گیرندگان مأموریت انتقال تجهیزات و سوخت به این ایستگاه با هدف کاستن از خطراتی که نیروهای انسانی را در مأموریت نفوذ به قلب قطب جنوب (Operation Deep Freeze) تهدید می کند قراردادی را با شرکت سازنده پهپادها به نام AeroVironment امضا کرده اند تا از این پس دسترسی به این ایستگاه تحقیقاتی به بهترین نحو ممکن صورت گیرد.

پهپادی که در این مأموریت مورد استفاده قرار می گیرد در زمره پیشرفته ترین پهپادهای تحقیقاتی جهان است که پیشتر هم در مواردی همچون کنترل دقیق نشت نفت، حیات وحش، خطوط انتقال (مواد نفتی) و نظارت بر جاده ها به کار گرفته شده بود.

این پهپاد ۶.۱۲ کیلوگرم وزن داشت و با قابلیت پرتاب از روی دست می تواند تا ۱۵ کیلومتر مسافت را پرواز کند.