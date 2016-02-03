رقابت ۱۱۶۶ طلبه در مرحله نهایی مسابقات قرآنی حوزه اصفهان

حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشتمین دوره مسابقات قرآن ویژه طلاب و پنجمین دوره مسابقات قرآن ویژه خانوادههای طلاب حوزه علمیه استان اصفهان در رشتههای حفظ ۳ جزء، ۱۰جزء، ۲۰جزء اول، جزء ۳۰، حفظ کل قرآن، تفسیر موضوعی قرائت، ترتیل، اذان و فرازخوانی به مرحله نهایی رسید.
وی با بیان اینکه این مسابقات در مقاطع زیر ۱۶سال و بالای ۱۶ سال برگزار میشود، از راهیابی هزار و ۱۶۶ نفر به مرحله نهایی خبر داد و تاکید کرد: از هر رشته اعلام شده، ۳ نفر به عنوان نفرات برتر معرفی میشوند.
به گفته حجتالاسلام مومنی مرحله نهایی این مسابقات، روز پنجشنبه ۱۵ بهمن در سالن اهل بیت(ع) حوزه علمیه استان اصفهان با پیام آیتالله العظمی مظاهری برگزار میشود.
معاون تهذیب و تبلیغ مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان گفت: در این مراسم علاوه بر مسئولان و شخصیتهای حوزوی، داوران و قاریان بین المللی از جمله استاد حاج ابوالقاسم و استاد ابوالقاسمی و مجری شبكه سیمای قرآن استاد صلحجو حضور خواهند داشت.
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