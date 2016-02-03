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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۳۴

رئیس هیئت تنیس روی‌میز قم به مهر خبر داد:

معرفی نفرات جدول اصلی مسابقات تنیس روی میز بین المللی جام فجر

معرفی نفرات جدول اصلی مسابقات تنیس روی میز بین المللی جام فجر

قم - رئیس هیئت تنیس روی‌میز استان قم از معرفی نفرات راه یافته به جدول اصلی مسابقات تنیس روی میز بین المللی جام فجر قم خبر داد.

محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات تنیس روی میز بین المللی جام فجر امروز با حضور ۱۶ ورزشکار داخلی و خارجی مدعی قهرمانی به انجام خواهد رسید و نفرات حاضر در جدول اصلی با هم رقابت می‌کنند.

وی افزود: پیش از این حضور ۱۲ پینگ پنگب از در جدول اصلی قطعی شده بود و برای شناسایی چهار ورزشکار باقی مانده، پینگ پنگ بازانی از نقاط مختلف کشور در دور مقدماتی و آزاد در خانه تنیس روی میز قم با هم رقابت کردند.

رئیس هیئت تنیس روی‌میز استان قم گفت: یعنی حسین امیری از قم، حمید شمس از البرز، آبایی از مرکزی و محمدپور از یزد در کنار دو پینگ پنگ باز قمی مجموع ۱۶ نفر نهایی را تشکیل می‌دهند و قرار است با پینگ پنگ بازان ملی پوش کشورمان و نیز پینگ پنگ بازان چین و کره شمالی رقابت کنند.

عموییان بیان داشت: مسابقات بین المللی جام فجر به مناسبت سالگرد پیروزی شکوه‌مند انقلاب اسلامی برای اولین بار در تاریخ تنیس روی میز ایران است که به میزبانی هئیت تنیس روی میز و در خانه تنیس روی‌میز قم برگزار می‌شود.

وی درباره جوایز نفرات بر‌تر مسابقات بین المللی فجر قم عنوان کرد: در پایان این رقابت‌ها به نفر نخست ۴۰۰ دلار، نفر دوم ۳۰۰ دلار، نفر سوم ۲۰۰ دلار و نفر چهارم ۱۰۰ دلار به صورت نقدی اهدا می‌شود.

رئیس هیئت تنیس روی‌میز استان قم تصریح کرد: پینگ پنگ بازان چینی حاضر در این مسابقات، نفراتی هستند که در ترکیب تیم شهرداری تبریز در لیگ بر‌تر حضور دارند و ۲ پینگ پنگ باز کره شمالی نیز پیش از این در اردوی آماده سازی در قم شرکت کرده بودند.

کد مطلب 3040818

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