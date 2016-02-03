معرفی نفرات جدول اصلی مسابقات تنیس روی میز بین المللی جام فجر

محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات تنیس روی میز بین المللی جام فجر امروز با حضور ۱۶ ورزشکار داخلی و خارجی مدعی قهرمانی به انجام خواهد رسید و نفرات حاضر در جدول اصلی با هم رقابت می‌کنند.

وی افزود: پیش از این حضور ۱۲ پینگ پنگب از در جدول اصلی قطعی شده بود و برای شناسایی چهار ورزشکار باقی مانده، پینگ پنگ بازانی از نقاط مختلف کشور در دور مقدماتی و آزاد در خانه تنیس روی میز قم با هم رقابت کردند.

رئیس هیئت تنیس روی‌میز استان قم گفت: یعنی حسین امیری از قم، حمید شمس از البرز، آبایی از مرکزی و محمدپور از یزد در کنار دو پینگ پنگ باز قمی مجموع ۱۶ نفر نهایی را تشکیل می‌دهند و قرار است با پینگ پنگ بازان ملی پوش کشورمان و نیز پینگ پنگ بازان چین و کره شمالی رقابت کنند.

عموییان بیان داشت: مسابقات بین المللی جام فجر به مناسبت سالگرد پیروزی شکوه‌مند انقلاب اسلامی برای اولین بار در تاریخ تنیس روی میز ایران است که به میزبانی هئیت تنیس روی میز و در خانه تنیس روی‌میز قم برگزار می‌شود.

وی درباره جوایز نفرات بر‌تر مسابقات بین المللی فجر قم عنوان کرد: در پایان این رقابت‌ها به نفر نخست ۴۰۰ دلار، نفر دوم ۳۰۰ دلار، نفر سوم ۲۰۰ دلار و نفر چهارم ۱۰۰ دلار به صورت نقدی اهدا می‌شود.

رئیس هیئت تنیس روی‌میز استان قم تصریح کرد: پینگ پنگ بازان چینی حاضر در این مسابقات، نفراتی هستند که در ترکیب تیم شهرداری تبریز در لیگ بر‌تر حضور دارند و ۲ پینگ پنگ باز کره شمالی نیز پیش از این در اردوی آماده سازی در قم شرکت کرده بودند.