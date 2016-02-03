۱۵ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برنامه ریزی ما این است که هرسال ۱۵ هزار شغل به صورت مستقیم در این استان تولید شود، عنوان کرد: این تعداد شغل تنها در واحد های اقتصادی ایجاد می شود.

وی عنوان کرد: احداث کارگاه های کوچک و تولیدی نیز در سطح استان حمایت می شوند که این کارگاه ها نیز اشتتغال قابل توجهی را برای جوانان رقم می زنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: یکی از مشکلات مهم در سطح استان بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان است که طی برنامه یرزی های صورت گرفته طی دو سال آینده این مشکل تا حدودی مرتفع خواهد شد.

قاسم سلیمانی دشتکی ادامه داد: هم اکنون در این استان زمینه سرمایه گذاری فراهم شده است و با انجام سرمایه گذاری های خارجی و داخلی طی دو سال آینده بسیاری از مشکلات بیکاری جوانان استان حل خواهد شد.

دولت به دنبال توسعه حوزه گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری است

وی اذعان داشت: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های و پتاسیل های بسیاری دارد که از مهمترین این ظرفیت ها ظرفیت گردشگری استان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: سرمایه گذاری در این حوزه موجب افزایش ورود مسافر و گردشگر می شود که این امر نقش مهمی در توسعه استان و رونق گرفتن بازار های این استان دارد.

قاسم سلیمانی دشتکی یادآور شد: یکی از اهداف مهم دولت در این استان توسعه گردشگری این استان است که زمینه برای تبدیل این استان به یک استان گردشگری وجود دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به توسعه حوزه کشاورزی در استان، ادامه داد: هم اکنون با برنامه ریزی های انجام شده زمینه توسعه کشاورزی در این استان فراهم شده است که احداث ۳ گاوداری با ظرفیت دو هزار و ۵۰۰ راسی زمینه را برای اشتغال بسیاری از جوانان فارغ التحصیل حوزه کشاورزی فراهم می کند.

وی ادامه داد: این گاو داری ها در بخش فرخ شهر(روستای دستگرد امامزاده) و شهرستان بن احداث می شوند که این گاوداری ها با حمایت های دولتی و بخش خصوصی احداث می شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: با رفع تحریم ها شاهد رونق گرفتن بخش تولید و فراهم شدن زمینه اشتغال در این استان خواهیم بود.