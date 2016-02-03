فعالیتهای علمی حوزه متناسب با سرعت تحولات جامعه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست اظهار داشت: برخی بر این عقیده هستند که حوزه علمیه در زمینه موضوعات میان‌رشته‌ای اعم از فقه‌های مضاف و اسلامی‌سازی علوم انسانی بسیار خوب عمل کرده است و لیست بلندبالا هم ارایه می‌دهند.

وی ادامه داد: در مقابل این گروه برخی دیگر نیز هستند که نمره صفر می‌دهند و زحمات کشیده شده در این زمینه را نادیده می‌گیرند و یا قابل توجه و احصاء نمی‌دانند.

دبیر همایش ملی فقه هنر تصریح کرد: من برخلاف این دو گروه نظر میانه‌ای دارم و چون در متن حوزه هستم و از طرفی در بخش فقهی نیز مسئولیتی در کرسی‌های نظریه‌پردازی دارم نمره ۲۰ و عالی به حوزه نمی‌دهم اما نمره صفر و دو را هم قبول ندارم.

آیت‌الله علیدوست بیان کرد: تلاش‌های صورت گرفته به اندازه نیاز جامعه نبوده است اما نباید کارهای انجام شده را هم نادیده بگیریم زیرا دائما سؤالات و نیازهای جدید تولید و خلق می‌شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: اگر ما در بحث پاسخ به سؤالات روز، رفع نیازمندی‌های علمی جامعه در زمینه دینی و ورود به عرصه‌هایی مانند فقه هنر و... هر قدر هم سریع حرکت کنیم، ساحت‌های جدیدی پیش روی ما گشوده می‌شود.

وی اظهار کرد: خلق نیازهای جدید و گشایش ساحت‌های نو را نباید به حساب کم‌کاری حوزه علمیه گذاشت، زیرا در بسیاری از رشته‌ها اعم از فقه و تفسیر و کلام و... نشست‌های نقد و نظر و بعضا کرسی‌های نظریه‌پردازی و کرسی‌های آزاداندیشی داریم، اما سرعت تحولات دنیای معاصر به گونه‌ای است که ما از آن عقب می‌مانیم.

این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه افزود: تولید و خلق یک نیاز جدید و حتی طرح شبهات نو شاید سرعت زیادی را نطلبد و به وفور و با سرعت تولید می‌شود، اما برای پاسخ به یک شبهه یا مطلب علمی ممکن است فرصت زیادی نیاز باشد.

آیت‌الله علیدوست تاکید کرد: در بحث اسلامی‌سازی علوم انسانی نیز این مسئله کاملا مشهود و موضوعی زمان‌بر است، به همین دلیل کارهای صورت گرفته ممکن است در دید برخی افراد کمتر مورد توجه باشد و یا نادیده انگاشته شود، ولی من نمره خوبی را به حوزه می‌دهم.