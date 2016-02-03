افتتاح ۵۰۰ پروژه آموزشی و ورزشی در دهه فجر

مرتضی رییسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افتتاح پروژه های آموزشی گفت: همزمان با دهه فجر ۵۰۰ پروژه آموزشی و ورزشی که طی چند ماه گذشته آماده شده به بهره برداری می رسد.

وی افزود: بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ کلاس درس در این مدارس وجود دارد.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: برای ساخت و تجهیز این پروره ها اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

رییسی خاطرنشان کرد: عمده پروژه ها در استان تهران، خورستان و خراسان رضویی است که جایگرین مدارس غیرایمن و غیراستاندارد می شود.

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور گفت: بودجه پروژه های ساخته شده از محل اعتبارات طرح بازسازی مدارس توسط دولت تامین شده و ۲۰ درصد از این اعتبارات نیز توسط خیرین پرداخت شده است.

رئیسی خاطرنشان کرد: با تحویل این ۵۰۰ پروژه در مجموع در سال ۹۴ تاکنون ۱۸۰۰ پروژه بهره برداری کرده ایم که امیدواریم ظرف یک ماه و نیم آینده به این تعداد را به ۲هزار پروژه برسانیم.

وی یادآور شد: قبل از پیروزی انقلاب ۱۴/۷ میلیون متر مربع فضای آموزشی و فرهنگ و ورزشی برای دانش آموزان وجود داشت و تعداد کلاس های درسی ۱۹۵ هزار بود و عمده این مدارس تخریبی و غیراستاندارد بوده است.

رئیسی خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ۵۲۳ هزار کلاس درس با زیربنای ۶۳ میلیون مترمربع ساخته شده است که بخشی از این فضا جایگزین مدارس تخریبی قبل انقلاب شده است.

وی تاکید کرد: فضای آموزشی از نظر زیربنا بیش از ۴ برابر شده و هیچ دانش آموزی به دلیل عدم وجود مدرسه از تحصیل بازنمانده است و عمده منابع به افزایش سطح ایمنی مدارس اختصاص یافته است.