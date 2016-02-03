  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۲۷

میرزاده:

کمیته‌ای برای بررسی سند آمایش دانشگاه آزاد تشکیل شد

کمیته‌ای برای بررسی سند آمایش دانشگاه آزاد تشکیل شد

رئیس دانشگاه‌ آزاد از بررسی سند آمایش این دانشگاه در کمیته ای مرکب از اعضای وزارت علوم، دانشگاه آزاد و ستاد نقشه جامع علمی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده در حاشیه هفتاد و پنجمین جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران گفت: طرح آمایش دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد، تبادل نظرهایی صورت گرفت و ظرفیت های دانشگاه آزاد از نظر هیات علمی، فضای آموزشی، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد که باید برای کاهش بار مالی دولت از ظرفیت‌های دانشگاه آزاد استفاده شود.

وی ادامه داد: چون در این طرح بررسی شاخص‌ها نیز مطرح بود، قرار شد کارگروهی مرکب از اعضای وزارت علوم، ستاد نقشه جامع علمی کشور و دانشگاه آزاد برای بررسی این طرح تشکیل شود و مجدداً برای تصویب نهایی به ستاد نقشه جامع علمی کشور ارسال شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص توسعه تحصیلات تکمیلی این دانشگاه نیز گفت: در سند آمایش نیز وزن اصلی کار ما توسعه تحصیلات تکمیلی است، دانشگاه آزاد ۵۶ درصد تحصیلات تکمیلی کشور را برعهده دارد و پیش بینی شده در افق ۱۴۰۴ این میزان به ۶۰ درصد افزایش یابد.

رئیس دانشگاه آزاد درباره تعداد واحدهای زیان ده این دانشگاه گفت: از ۴۷۲ واحد این دانشگاه بیش از ۷۰ واحد ادغام، تجمیع و منحل شدند.

وی ادامه داد: قرار است هیات علمی که جذب می شود، برای واحدهای تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد باشد تا اگر نقصی وجود داشته باشد آن نقص رفع شود.

کد مطلب 3040833
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها