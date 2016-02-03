به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده در حاشیه هفتاد و پنجمین جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران گفت: طرح آمایش دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد، تبادل نظرهایی صورت گرفت و ظرفیت های دانشگاه آزاد از نظر هیات علمی، فضای آموزشی، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد که باید برای کاهش بار مالی دولت از ظرفیت‌های دانشگاه آزاد استفاده شود.

وی ادامه داد: چون در این طرح بررسی شاخص‌ها نیز مطرح بود، قرار شد کارگروهی مرکب از اعضای وزارت علوم، ستاد نقشه جامع علمی کشور و دانشگاه آزاد برای بررسی این طرح تشکیل شود و مجدداً برای تصویب نهایی به ستاد نقشه جامع علمی کشور ارسال شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص توسعه تحصیلات تکمیلی این دانشگاه نیز گفت: در سند آمایش نیز وزن اصلی کار ما توسعه تحصیلات تکمیلی است، دانشگاه آزاد ۵۶ درصد تحصیلات تکمیلی کشور را برعهده دارد و پیش بینی شده در افق ۱۴۰۴ این میزان به ۶۰ درصد افزایش یابد.

رئیس دانشگاه آزاد درباره تعداد واحدهای زیان ده این دانشگاه گفت: از ۴۷۲ واحد این دانشگاه بیش از ۷۰ واحد ادغام، تجمیع و منحل شدند.

وی ادامه داد: قرار است هیات علمی که جذب می شود، برای واحدهای تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد باشد تا اگر نقصی وجود داشته باشد آن نقص رفع شود.