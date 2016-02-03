  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۳۸

صدور حکم اعدام دوسیاستمدار دیگر بنگلادش به جرم ارتکاب جرایم جنگی

صدور حکم اعدام دوسیاستمدار دیگر بنگلادش به جرم ارتکاب جرایم جنگی

دادگاه عالی بنگلادش حکم اعدام «عبیدالحق طاهر» و «عطا الرحمان نونی» دو سیاستمدار برجسته این کشور را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دویچه وله»،  به دنبال سلسه روند صدور حکم اعدام رهبران و سیاستمدران بنگلادش به اتهام ارتکاب جرایم جنگی در جریان جنگ پاکستان و بنگلادش، دادگاه عالی بنگلادش امروز حکم دو سیاستمدار برجسته این کشور را صادر کرد.

«عبیدالحق طاهر» و «عطا الرحمان نونی» به جرم قتل هفت سرباز با همکاری نیروهای پاکستان در جنگ ۱۹۷۱ محکوم به اعدام شده اند.

لازم به ذکر است که چندی پیش نیز داداگاه عالی بنگلادش حکم اعدام «مطیع الرحمن نظامی» رهبر جماعت اسلامی این کشور را قطعی اعلام کرد، همچنین یک ماه قبل از صدور این حکم دولت بنگلادش دو رهبر حزب اپوزیسون خود را  نیز به دلیل ارتکاب جرایم جنگی در سال ۱۹۷۱ اعدام کرده بود، که این اقدام با واکنش شدید وزارت خارجه پاکستان روبه رو شد.

کد مطلب 3040838

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها