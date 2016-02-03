به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهبازی در نشست خبری که شامگاه سه شنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در ایام الله دهه مبارکه فجر ۱۵۰ برنامه عمدتا در غالب برگزاری جشن در روستاها و ... از سوی سازمان جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است.

وی افتتاح چندین پروژه، اعزام اکیپ های خدمات درمانی به مناطق محروم و عشایر و روستاها، واکسیناسیون رایگان دام های سنگین علیه بیماری لمپی اسکین، واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل را از دیگر اقدامات دهه فجر عنوان کرد و افزود: سمپاشی بدن و جایگاه دام در نوار مرزی کشور، ویزیت رایگان دامپزشکی، گشت های تبلیغی و آموزشی در راستای حفاظت و‌جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و اراضی کشاورزی از دیگر برنامه ها است.

شهبازی تعداد پروژه های آماده افتتاح سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در دهه فجر را ۱۲۴ پروژه با اعتبار ۱۸۴ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در بخش آب و خاک ۱۰۰ پروژه، در زمینه باغبانی۶ پروژه، صنایع تبدیلی و تکمیلی ۴ و در بخش دام و طیور ۱۴ پروژه افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به انجام سیستم آبیاری تحت فشار در ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: انجام سیستم آبیاری تحت فشار ۱۸ هزار و ۱۹۰ هکتار از اراضی استان توسط وزارتخانه متبوع در دست اقدام داریم و تا پایان سال ۹۶ میزان ۴۵ هزار هکتار از اراضی به روش انواع آبیاری های مدرن تجهیز خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: رقم اعتباری ۸۵ میلیارد تومان به استان در بخش کشاورزی پرداخت شد و تا پایان تیر سال آینده اختصاص ۱۲۴ میایارد تومان دیگر در برنامه وزارتخانه برای این استان قرار دارد.

وی در خصوص توسعه گلخانه های استان کرمانشاه گفت: توسعه ۳۸/۹ هکتار گلخانه را در استان در برنامه داشتیم و ۲ گلخانه یکی در اسلام آبادغرب با ۲۵ هکتار و سرمایه گذاری ۵۲ میلیاردی و یکی در سرپل ذهاب با ۲۷ هکتار که پیش بینی کردیم تا میزان ۶۰ هکتار به سطح گلخانه های استان افزوده شود.

شهبازی از اختصاص ۲ هزار هکتار از سطح استان کرمانشاه برای توسعه گلخانه خبر داد و بیان کرد: در زمینه توسعه کشت زعفران ۸۰ هکتار داشتیم که امسال ۲۵ هکتار اضافه شد و باتوجه به ظرفیت ۴ کیلویی کشت زعفران در کشور امیدواریم این عدد در استان ما به ۶ کیلو در هکتار برسد.

وی در خصوص بیمه کشاورزان روستایی گفت: ۱۰۸ هزار هکتار از اراضی استان کرمانشاه بیمه شه و در خصوص گلایه کشاورزان استان از عدم پرداختی‌های محصولات کشاورزی این توضیح لازم است که مقصر این امر مسئولان استان در جهاد کشاورزی نیستند و این تاخیر از سوی دولت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از صادرات ۲۸۰ هزار راس دام از استان کرمانشاه به کشورهای عربی طی سال جاری خبر داد و بیان کرد: روزانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ کامیون از مرز پرویزخان محصولات کشاورزی استان کرمانشاه را صادر می کنند.

شهبازی با اشاره ۱۲۲ واحد صنایع تبدیلی در استان کرمانشاه گفت: میزان فرآوری محصولات کشاوززی در استان ۱ میلیون تن در سال است که امکان فرآوری ۵۰ درصد محصولات کشاورزی استان وجود دارد.

وی میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان کرمانشاه در حوزه کشاورزی را ۹۵۴ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: از این مبلغ ۶۸۳ میلیارد ریال جذب شده و مابقی در دست اقدام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: تعداد ۳ هزارو ۵۵۰ شغل در بخش کشاورزی در استان کرمانشاه ایجاد شده که ایجاد ۴ هزارو ۲۰ شغل تعهد استان تا پایان سال است.

شهبازی میزان مواد آلی موجود در خاک اراضی کشاورزی استان کرمانشاه را یک درصد بیان و اظهار کرد: این عدد بسیار پایین است و باید میزان مواد آلی موجود در اراضی کشاورزی استان به ۸ درصد برسد.

شهبازی میزان ذخیره سازی گوشت قرمز استان کرمانشاه برای پایان سال را ۱۵۰ تن عنوان کرد و ادامه داد: امسال در استان ۲ هزارو ۱۰۰ تن گوشت مرغ ذخیره شده داریم.

وی میزان کل تولیدات دامپروری استان کرمانشاه از ابتدای سال را ۴۴۲ هزار و ۱۰۰ تن عنوان و بیان کرد: امسال ۳۳۰ هزار تن شیرخام، ۳۶ هزار تن گوشت قرمز، ۶۳ هزار تن گوشت مرغ، ۱۰ هزارو ۵۰۰ تن تخم مرغ، ۲ هزار و ۶۰۰ تن عسل در استان تولید شده است.

شهبازی در خصوص کشت محصولات ارگانیک استان کرمانشاه گفت: امسال ۱۷۰ کارشناس از بخش خصوصی در سطح هزار هکتار از اراضی استان کار کشت محصولات ارگانیگ و آموزش های لازم را انجام دادند و برنامه بعدی ما کشت محصولات ارگانیک تا ۲۵ هزار هکتار است اما پیش بینی بلند مدت ما ۲۵۰ هزار هکتار است.

وی با اشاره به سطح پایین بهره وری از آبهای زیرزمینی در استان کرمانشاه به دلیل کم آب های اخیر افزود: امسال سطح زیرکشت ذرت در استان از ۳۵ هزار هکتار به ۱۵ هزار هکتاررسید و ۱۱۲ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت چغندر و ۱۸۳۰ هکتار نیز زیر کشت کلزا رفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: ایستگاه تحقیقاتی اسلام آباد غرب به عنوان ایستگاهی بین المللی شناخته شده است.