تمام فوتسال را با یک تصمیم زیر سئوال بردند/ استاد خودزنی هستیم

امیر شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه مدیران باشگاه‌ها با مسئولان سازمان لیگ فوتسال برای شروع مسابقات لیگ از مهرماه سال آینده و فاصله ۹ ماهه تا شروع لیگ، اظهار کرد: من همیشه دنبال این بوده‌ام که به فوتسال ایران خدمت کنم و کمیته فوتسال هم در آرامش کار کند ولی احساس می‌کنم اگر الان صحبت نکنم، خیانت کرده‌ام.

وی افزود: ما در ورزش، استاد خودزنی هستیم. این یک عمل و تصمیم نابخردانه بوده است و همه فوتسال را زیر سئوال برده است. مثل روز روشن است که برای داشتن یک تیم ملی قوی، باید لیگ قوی و پویا داشته باشیم. اگر الان چشم همه به قهرمانی تیم ملی در جام ملتهای آسیا است، به خاطر لیگ قوی و خوبی بوده که امسال داشتیم.

مربی تیم تاسیسات خاطرنشان کرد: تیم ملی چطور سال آینده می‌تواند با تعطیلی لیگ موفق باشد وقتی بازیکنان ۷، ۸ ماه استراحت می‌کنند؟ بدون شک اولین تیمی که متضرر می‌شود تاسیسات دریایی است که باید در جام باشگاه‌های آسیا بازی کند. این یک تصمیم اشتباه است و دودش به چشم فوتسال می‌رود. تصور من این است که بعضی‌ از مسئولان، دنبال خریدن زمان بوده‌اند چون احتمالا مشکل مالی دارند و می‌خواهند با به تعویق انداختن لیگ، مشکلات خودشان را حل کنند. آنها در واقع به فکر خودشان هستند نه فوتسال.

شمسایی درباره اینکه حلاجی مدیرعامل باشگاه تاسیسات هم جزو موافقان تعویق لیگ بوده است، گفت: من صحبتی با آقای حلاجی نداشته‌ام و نمی‌دانم چرا این نظر را داده‌اند ولی همانطور که گفتم به صورت کلی این تصمیم اشتباه است.

وی در ادامه درباره اینکه پیشنهادش برای زمان شروع لیگ چیست، گفت: لیگ باید مثل سال گذشته آغاز شود. ما پارسال بعد از انجام سه بازی خوب در لیگ برتر، روانه جام باشگاه‌های آسیا شدیم و سرحال در این مسابقات بازی کردیم. فکر می‌کنم با توجه به اینکه هم جام جهانی را در پیش داریم و هم جام باشگاه‌های جهان، باید لیگ اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد آغاز شود وگرنه فوتسال ما «کاسه چه کنم چه کنم» دست می‌گیرد.

شمسایی در پایان درباره وضعیت همکاری‌اش با تیم تاسیسات در سال آینده هم تصریح کرد: گویا وحید (شمسایی) صحبتی با مسئولان داشته است ولی با ما صحبتی نشده و فعلا منتظر هستیم تا ببینیم چه می‌شود.