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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۱۸

فیلم فجر ۳۴ در آینه مهر

نتیجه آرای مردمی در روز دوم و مقایسه با روز اول/ سه فیلم جدید آمد

نتیجه آرای مردمی در روز دوم و مقایسه با روز اول/ سه فیلم جدید آمد

نتایج شمارش آرای مردمی روز دوم سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در بخش سودای سیمرغ با اعلام میزان آرای اخذ شده، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج شمارش آرای مردمی فیلم های به نمایش در آمده بخش سودای سیمرغ در دومین روز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در حالی منتشر شد که از میان ۲۲ فیلم ۱۰ هزار و ۴۱۰ آرا اخذ شد.

طبق داوری انجام گرفته در روز سه شنبه ۱۳ بهمن ماه فیلم های «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی، «اژدها وارد می شود» به کارگردانی مانی حقیقی، «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، «بارکد» به کارگردانی مصطفی کیایی و «لانتوری» به کارگردانی رضا درمیشیان بدون ترتیب و بر طبق حروف الفبا در ردیف بهترین فیلم ها از نگاه تماشاگران قرار گرفته است.

جدول انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران تا پایان برگزاری سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به صورت روزانه از سوی خانه سینما منتشر می شود.

همچنین شب گذشته بین تماشاگران فعال در بخش آرای مردمی قرعه کشی و به سه نفر از آنها سکه بهار آزادی اهدا شد.

طبق داوری انجام گرفته در روز دوشنبه ۱۲ بهمن ماه فیلم های «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی، «ایستاده در غبار» به کارگردانی محمدحسین مهدویان، «خشم و هیاهو» به کارگردانی هومن سیدی، «زاپاس» به کارگردانی برزو نیک نژاد و «آااادت نمی‌کنیم» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان بدون ترتیب و بر طبق حروف الفبا در ردیف بهترین فیلم ها از نگاه تماشاگران قرار گرفته بودند.

کد مطلب 3040849
علیرضا سعیدی

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