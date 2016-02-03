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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۱۳

واگذاری جنگنده های «F۱۶» آمریکا به عراق

واگذاری جنگنده های «F۱۶» آمریکا به عراق

وزارت دفاع عراق از تحویل محموله جدیدی از جنگنده های F۱۶ آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت دفاع عراق اعلام کرد که بغداد شب گذشته دو فروند جنگنده «F۱۶» آمریکا را تحویل گرفت. این جنگنده ها توسط دو خلبان عراقی هدایت شد و در پایگاه هوایی «بلد» مستقر شد.

بنا بر اعلام وزارت دفاع عراق، چند فروند «F۱۶» دیگر آمریکا به زودی در اختیار عراق قرار خواهد گرفت و با این اقدام قرارداد خرید جنگنده ها از آمریکا اواخر سال تکمیل خواهد شد.

عراق در سال ۲۰۱۱ قراردادی را با واشنگتن امضا کرد که به موجب آن به منظور افزایش توان نیروی هوایی و دفاعی عراق، ۳۶ فروند جنگنده «F۱۶» در اختیار بغداد قرار گیرد. نخستین محموله از این جنگنده ها ۱۳ جولای سال ۲۰۱۵ که شامل چهار فروند بود به دولت عراق واگذار شد.

کد مطلب 3040850
سمیه خمارباقی

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