طرح جنگل کاری صنعتی در حریم داخلی چغازنبیل و هفت تپه قرار دارد

علیرضا رازقی در واکنش به اجرای طرح ۶۰۰ هکتاری جنگل کاری صنعتی که از چند ماه پیش در حریم چغازنبیل و هفت تپه شروع شده است، به خبرنگار مهر گفت: یک نقشه حریم داخلی برای هفت تپه وجود دارد که براساس ضوابطی است و این ضوابط تا الان مبنای کار بوده است اما به یک مطالعه و کار بیشتری نیاز دارد بنابراین این ضوابط در دست بازنگری است. به همین دلیل اکنون یک گروه کارشناسی روی آن درحال کار است تا بتوانند این محدوده را قطعی کنند. ولی قطعی شدن آن به کار باستان شناسی نیاز دارد. با این حال نمیتوان به قطعیت گفت که طرح ۶۰۰ هکتاری در حریم مصوب قرار دارد چون هنوز ابلاغ نشده است ولی میتوان گفت در حریم داخلی که قبلا تعیین شده قرار می گیرد.

وی ادامه داد: اکنون تیمی از اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان ناظر بر پروژه هستند تا بر روند اجرای عملیات نظارت کرده و اگر به آثاری برخورد کردند، اطلاع بدهند. بهتر بود که پروژه ۶۰۰ هکتاری جنگل کاری صنعتی زمانی شروع می شد که کار مطالعات باستان شناسی آن محدوده تمام شده بود.

اکنون یکی از شرکت های خصوصی در استان خوزستان اقدام به تسطیح تپه های ماهوری در حریم چغازنبیل و هفت تپه کرده است تا در یک محوطه ۶۰۰ هکتاری درخت کاشته و از چوب آن استفاده صنعتی کند. مجوز این طرح را اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان مدتها پیش داده بود اما اکنون کارشناسان میراث فرهنگی با آن مخالفت کرده اند.