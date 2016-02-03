به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه شورای تخصصی کودک و نوجوان سازمان صدا و سیما عصر روز سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ در محل ساختمان معاونت سیما برگزار شد.

در این جلسه منیژه پورنوروز از مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سیما، یافته‌های دو پیمایش ملی درباره وضعیت استفاده از رسانه‌ها توسط کودکان ۵ تا ۱۰ سال و نوجوانان ۱۱ تا ۱۷ سال را ارایه کرد. براساس این دو پژوهش ۹۲ درصد کودکان و ۸۸ درصد نوجوانان ایرانی، بیننده تلویزیون هستند و میزان استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای نسبت به بازه زمانی مشابه، کاهشی نسبی را نمایش می‌دهد و همچنین در همین بازه زمانی، رشد بینندگان شبکه هدهد، چشمگیر بوده است.

پس از بررسی کارشناسانه داده‌های ارایه‌شده، احسان شریعتی گزارشی از پیشرفت روند شناسایی منابع دانش سازمانی در عرصه کودک و نوجوان را ارایه کرد. سپس محمد سرشار مدیر شبکه کودک برنامه راه‌اندازی شبکه کودک و نوجوان، سیاست های شبکه در استفاده از انواع منابع تصویری، نسبت آثار ایرانی به خارجی، نسبت آثار جدید به تکراری، نسبت آثار داستانی به غیرداستانی، ساعات اوج مصرف تلویزیونی، ریل های برنامه‌ای و... را معرفی کرد.

در پایان این جلسه پیش‌نویس سیاست های برنامه‌سازی نوروزی گروه های خردسال، کودک و نوجوان سازمان صدا و سیما توسط محمود علیپور ارایه شد. این سیاست ها براساس «منظومه صیرورت کودک تراز تمدن نوین اسلامی» تدوین شده است و دید جامعی را نسبت به ابعاد مساله اوقات فراغت نوروزی کوچک سالان به برنامه‌سازان تلویزیونی و رادیویی ارایه می‌کند.

دومین جلسه شورای تخصصی کودک و نوجوان رسانه ملی با حضور ۲۰ نفر از اعضا و نمایندگانی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با سه مصوبه درباره «فراتحلیل کاربردی و روند پژوهانه یافته‌های سنجش مصرف رسانه‌ای کودکان و نوجوانان ایرانی»، «شناسایی بایسته‌های ارتقای سواد رسانه‌ای خانواده برای بهبود مصرف رسانه‌ای کوچک سالان» و «سیاست های برنامه‌سازی نوروزی رسانه ملی برای مخاطب کوچک سال» به کار خود پایان داد.