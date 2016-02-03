اسفندماه؛ زمان آخرین مرحله تخصیص بودجه به فدراسیون ها در سال ۹۴

مناف هاشمی، معاون توسعه منابع مالی و انسانی وزارت ورزش وجوانان که در نشست سه شنبه نواب رئیس بانوان فدراسیون ها شرکت کرده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهارداشت: هفته آینده و به احتمال خیلی زیاد روز ۲۰ بهمن ماه تخصیص جدیدی به فدراسیون های ورزشی خواهیم داشت که البته تخصیص بودجه در این مرحله شامل حال همه فدراسیون ها نمی شود.

وی تصریح کرد: اخیرا تخصیص جدیدی به وزارت ورزش انجام شده که مبلغ آن خیلی بالا نیست اما به احتمال خیلی زیاد طی چند روز آینده بودجه جدیدی به دست مان می رسد کهد بعد از آن طی نشست با معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش، در مورد رقم پرداختی به فدراسیون ها تصمیم گیری و اقدام می کنیم.

معاون توسعه منابع مالی و انسانی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه تا به امروز تخصیص خوبی به فدراسیون ها از سوی این وزارتخانه انجام شده است، یادآور شد: با تخصیص های انجام شده، فدراسیونی نیست که کمتر از ۷۰ درصد بودجه دریافت کرده باشد حتی فدراسیون هایی داریم که بین ۹۲ تا ۹۵ درصد بودجه هم گرفته اند.

هاشمی در مورد اولویت در نظر گرفته برای تخصیص بودجه به فدراسیون ها مرحله پیش رو گفت: شاید فدراسیونی باشد که تا به امروز رقم خوبی دریافت کرده باشد اما بازهم در این مرحله از دریافت بودجه بهره مند شود و فدراسیونی هم باشد که نسبت به دیگر فدراسیون ها تا به امروز رقم کمتری به دستش رسیده باشد اما خیلی ضرورتی به شارژ مالی دوباره این فدراسیون در این مرحله وجود نداشته باشد. در کل اینکه ملاک ما میزان پرداختی به فدراسیون ها طی مراحل گذشته نیست.

معاون توسعه منابع مالی و انسانی وزارت ورزش در پایان گفت: در کل تا پایان سال دو مرحله تخصیص به فدراسیون خواهیم داشت. یکی بهمن ماه انجام می شود و آخرین مرحله تخصیص هم اسفندماه انجام خواهد شد. در نظر داریم بین ۱۵ تا ۲۰ اسفندماه آخرین مرحله تخصیص بودجه به فدراسیون های ورزشی در سال ۹۴ را انجام دهیم.