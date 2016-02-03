ابتکار مایکروسافت در خنک سازی مراکز اطلاعاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که بسیاری تصور می کنند قلب تپنده محاسبات ابری در فضای سایبری قرار دارد اما واقعیت این است که چنین سطحی از محاسبات کلان هم دارای تأسیسات فیزیکی است. یعنی جایی وجود دارد که انبوه غیرقابل تصوری از اطلاعات در هر ثانیه در آن پردازش و ذخیره می شود.

مراکز اطلاعاتی مربوط به محاسبات ابری در سراسر جهان پراکنده هستند که هر یک شمار زیادی از سرورهای مرتبط را در خود جای داده اند.

این نوع مراکز همواره برق زیادی مصرف می کنند که در نتیجه آن حرارت خیره کننده ای نیز تولید می شود. چنین مراکزی معمولا برای تکمیل زیرساختارهای مربوط به محاسبات ابری در همان منطقه به کار گرفته می شوند که در نتیجه همواره باید در نزدیکی مناطق مسکونی نصب شوند.

اکنون شرکت مایکروسافت دست به ابتکار جالبی زده و یکی از این مراکز اطلاعاتی را بی آنکه نیاز به ساخت تأسیسات نگهداری بر روی زمین باشد در دل محفظه ای مخصوص جای داد و آن را به عمق اقیانوس فرستاد.

این برنامه به مدت سه ماه انجام شد تا در نهایت مشخص شود که می توان از محیط سرد اعماق اقیانوس برای خنک نگه داشتن چنین سیستم های اطلاعاتی بهره گرفت یا خیر.

یکی از ویژگی های مهم این نوآوری، دور نگاه داشتن چنین مراکز اطلاعاتی حساسی از نزدیکی محیطهای شلوغ است. همچنین دیگر نیازی به صرف هزینه های زیاد برای ساخت تأسیسات لازم برای محافظت از آنها بر روی زمین نخواهد بود.