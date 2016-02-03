آتش نشانان اهوازی خودسوزی جوان ۲۵ ساله را ناکام گذاشتند

مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۱ و دو دقیقه شب گذشته با تماس به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی آتش نشانی خبر اقدام به خودسوزی شخصی در منطقه فاز یک پاداد اطلاع رسانی شد.

وی افزود: آتش نشانان بلادرنگ و سریعا با تمام امکانات اطفای حریق و امداد و نجات به محل اعزام و سه دقیقه بعد در محل حاضر بودند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: آتش نشانان در بدو ورود به صحنه حادثه مشاهده کردند پسری حدودا ۲۵ ساله پس از به آتش کشیدن موتور سیکلت خود در در ورودی منزل خویش، خود را به داخل منزل رسانده و بعد از قفل کردن در ورودی خود را با بنزین به آتش کشیده است.

حق شناس بیان کرد: تیم عملیاتی در کمترین زمان همزمان با اطفای موتور سیکلت، قفل در منزل را شکسته و با سرعت عمل مثال زدنی آتش فرد مذکور را که شعله ور شده بود مهار و وی را به منظور درمان و انتقال به بیمارستان به آمبولانس ۱۱۵ منتقل کردند.

وی عنوان کرد: در این عملیات نفس گیر به لطف خدا و به دلیل اطلاع رسانی آنی و به موقع و با سرعت عمل مثال زدنی آتش نشانان شخصی که اقدام به خودکشی و خودسوزی کرده بود با کمترین جراحات زنده نجات داده شد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز خواستار شد: از شهروندان تقاضا داریم تا در صورت بروز هرگونه حادثه مراتب را سریعا به شماره تلفن ۱۲۵ اطلاع رسانی کنند.