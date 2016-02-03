پیگیری برای تبدیل زندان اوین به فضای سبز عمومی ادامه دارد

محمدباقر قالیباف در حاشیه مراسم بهره برداری از ساختمان دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که در ادامه تهاتر ساختمان بهشت و همکاری های شهرداری با قوه قضاییه آیا واگذاری زندان اوین از قوه قضاییه به شهرداری برای تبدیل به فضای سبز عمومی پیگیری می شود یا خیر؟ گفت: پیگیر واگذاری زندان اوین به شهرداری هستیم.

وی اظهار داشت: انشاالله این اتفاق می افتد اما زمانش مشخص نیست و هر زمان که رئیس قوه قضاییه اقدام کند ما آمادگی انجام کار را داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران دو بار وعده انتقال زندان اوین به شهرداری تهران برای تبدیل شدن به فضای سبز عمومی را داده بود که هر دو بار توسط برخی از مسئولان قضایی رد شد و شهردار تهران اعلام کرد مذاکرات در این رابطه با رئیس قوه قضاییه انجام شده است.