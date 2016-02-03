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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۱۷

آمار کودکان جان باخته از قحطی «ترپارکر» پاکستان به ۱۴۳ نفر رسید

آمار کودکان جان باخته از قحطی «ترپارکر» پاکستان به ۱۴۳ نفر رسید

شهرستان «ترپارکر» ایالت سند پاکستان از پنج سال پیش دچار خشکسالی شده است و آمار کودکان جان باخته در این شهرستان به ۱۴۳ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، شهرستان «ترپارکر» ایالت سند پاکستان یک منطقه خشک و بیابانی است که از پنج سال پیش دچار خشکسالی شده است.

کودکان این منطقه به علت کمبود غذا هر روزه در بیمارستانها بستری می شوند و آمار کودکان جان باخته از خشکسالی و قحطی آن به ۱۴۳ نفر رسیده است.  

طبق آمار و گزارش در چهار ماه گذشته ۲۵۹۹ کودک در بیمارستانها و کلینیک های این شهرستان بستری شده اند. آمار مرگ و میر در منطقه «ترپارکر» و روستا های آن در حال افزایش است.

امکانات بهداشتی در بیمارستان های «ترپارکر» کفاف حال کودکان قحطی زده این شهرستان را نمی دهد و آمار جان باختگان هر روز در حال افزایش است. مقامات محلی دولت مرکزی را مسئول مرگ و میر کودکان می دانند چون تا حال اقدام مناسبی برای رسیدگی به وضعیت این کودکان قحطی زده صورت نگرفته است.

کد مطلب 3040864
علی کاووسی نژاد

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