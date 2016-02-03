آمار کودکان جان باخته از قحطی «ترپارکر» پاکستان به ۱۴۳ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، شهرستان «ترپارکر» ایالت سند پاکستان یک منطقه خشک و بیابانی است که از پنج سال پیش دچار خشکسالی شده است.

کودکان این منطقه به علت کمبود غذا هر روزه در بیمارستانها بستری می شوند و آمار کودکان جان باخته از خشکسالی و قحطی آن به ۱۴۳ نفر رسیده است.

طبق آمار و گزارش در چهار ماه گذشته ۲۵۹۹ کودک در بیمارستانها و کلینیک های این شهرستان بستری شده اند. آمار مرگ و میر در منطقه «ترپارکر» و روستا های آن در حال افزایش است.

امکانات بهداشتی در بیمارستان های «ترپارکر» کفاف حال کودکان قحطی زده این شهرستان را نمی دهد و آمار جان باختگان هر روز در حال افزایش است. مقامات محلی دولت مرکزی را مسئول مرگ و میر کودکان می دانند چون تا حال اقدام مناسبی برای رسیدگی به وضعیت این کودکان قحطی زده صورت نگرفته است.