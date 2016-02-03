تقویت بخش خصوصی بهترین فرصت برای حمایت از تولید است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كردستان، بهرام نصراللهی زاده در جلسه دیدار با فعالان اقتصادی شهرستان كامیاران با اشاره به اینكه اقتصاد ایران در حال سپری كردن دوره سخت خود و در آستانه ورود به شرایط جدید می باشد، اظهار كرد: امروز تولید كننده ها و سرمایه گذاران ایثارگرترین تلاشگران عرصه اقتصاد كشور هستند كه در شرایط سخت فعلی بار تولید و پیشرفت اقتصادی را بر دوش می كشند.

وی ادامه داد: برنامه دولت جذب سرمایه های داخلی و خارجی است و وقتی سرمایه گذاری در منطقه ای اتفاق می افتد بطور طبیعی دیگر شبكه ها و معیشت مردم و تولید كنندگان نیز رونق می گیرد.

وی افزود: اقتصاد ایران زیر سایه دولتی بودن دچار ناكارآمدی شده و امروز دولت یازدهم به دنبال آن است كه با تقویت بخش خصوصی و حمایت از آنها مسیر این سیاست و نظام تدبیر نادرست را عوض كند.

به گفته نصراللهی زاده كشور ما بعد از توافق هسته ای نباید به یك كشور مصرف كننده و وارد كننده بدل شود بلكه باید با جذب سرمایه ها و تكنولوژیهای جدید با تلاش و كوشش به فكر رونق اقتصادی و افزایش صادرات باشد.

وی بابیان اینكه كارگروه رفع موانع تولید باید مشكلات تولیدكنندگان را با دقت و جدیت دنبال كند، گفت: دولت بنا دارد منابع آزاد شده بعد از توافق را در خدمت رونق تولید قرار دهد.

نصراللهی زاده اظهار داشت: متاسفانه امروزه واحدهای تولیدی، با زیان انباشته روبرو هستند و بخشی از این زیان انباشته تولیدكنندگان با همراهی سیستم بانكی قابل حل و فصل شدن است.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کردستان گفت: متاسفانه امروز بسیاری از ذهنیت ها در جامعه ما ضد توسعه و مانع خلق ثروت هستند، بنابراین با برگزاری مكرر جلسات هم اندیشی در باب توسعه باید بر این ذهنیت ها غلبه كنیم.

وی بیان كرد: پست مدیران و امكانات اداری و دولتی كه در اختیار مدیران است، حق الناس بوده و مدیران تنها با خدمتگزاری صادقانه می توانند این حق را ادا كنند.

وی ابراز امیدواری كرد در دوره جدید اقتصادی بعد از برجام بانك ها نیز رقابت پذیر تر و ریسك پذیر تر می شوند و با سوق سرمایه های خود به سمت تولید امید بیشتری در عرصه اقتصادی ایجاد كنند.

نصراللهی زاده فرهنگ عمومی و روح جمعی جامعه كردستان را نیازمند به روز شدن در عرصه توسعه دانست و گفت: تك تك ما به عنوان مدیر و یا شهروند در قبال آینده این مملكت و مردم مسئول هستیم و تقویت روحیه نوع دوستی و دیگر خواهی به رشد این ذهنیت ها می انجامد.