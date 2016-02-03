آتش سوزی اتوبوس در خیابان ولی عصر(عج)

پیمان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش سوزی صبح امروز در خیابان ولی‌عصر(عج) گفت: اتوبوسی که در تقاطع ولی عصر - بزرگراه نیایش آتش گرفت مربوط به شرکت واحد نیست.

وی با بیان این که این حادثه تلفات جانی نداشته است، گفت: این اتوبوس سرویس یکی از شرکت ها بوده است.

به گزارش مهر، سخنگوی سازمان آتش نشانی نیز در خصوص جزئیات این حادثه اعلام کرد: ساعت ۸ و ۹ دقیقه امروز اتوبوسی در بزرگراه نیایش آتش گرفت که مربوط به یک شرکت چوب‌بری بوده است.

سید جلال ملکی گفت: بلافاصله ایستگاه‌های ۸۴ و ۸۸ به محل حادثه اعزام می شوند و آتش در همان دقایق اولیه مهار می شود. خوشبختانه این اتوبوس مسافر نداشته و کسی صدمه ندیده است.