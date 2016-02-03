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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۳۴

آتش سوزی اتوبوس در خیابان ولی عصر(عج)

آتش سوزی اتوبوس در خیابان ولی عصر(عج)

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با تایید آتش سوزی یک دستگاه اتوبوس در خیابان ولی عصر(عج) گفت: اتوبوس آتش گرفته مربوط به شرکت واحد اتوبوسرانی نیست.

پیمان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش سوزی صبح امروز در خیابان ولی‌عصر(عج) گفت: اتوبوسی که در تقاطع ولی عصر - بزرگراه نیایش آتش گرفت مربوط به شرکت واحد نیست.

وی با بیان این که این حادثه تلفات جانی نداشته است، گفت: این اتوبوس سرویس یکی از شرکت ها بوده است.

به گزارش مهر، سخنگوی سازمان آتش نشانی نیز در خصوص جزئیات این حادثه اعلام کرد: ساعت ۸ و ۹ دقیقه امروز اتوبوسی در بزرگراه نیایش آتش گرفت که مربوط به یک شرکت چوب‌بری بوده است.

سید جلال ملکی گفت: بلافاصله ایستگاه‌های ۸۴ و ۸۸ به محل حادثه اعزام می شوند و آتش در همان دقایق اولیه مهار می شود. خوشبختانه این اتوبوس مسافر نداشته و کسی صدمه ندیده است.

کد مطلب 3040867
نورا حسینی

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    نظرات

    • ....... ۲۱:۳۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۴
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      سلام این اتوبوس برای رفیمه فقط, دعا کنید کسی که این ماشین را اتش زد پیدا بشه و مجازات بشه.

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